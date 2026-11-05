Перинатальный центр в Петербурге выделит 20 млн рублей на стирку 154 тонн белья

Какие требования выдвигают к исполнителям

Городские медучреждения Петербурга готовят серьёзные объёмы работ на 2027 год: сразу по нескольким направлениям ищут подрядчиков через электронные аукционы.

Речь идёт не о мелких услугах, а о масштабных контрактах — от санитарной обработки белья до круглосуточной охраны.

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Перинатальный центр №10 объявил аукцион на санитарное обслуживание текстиля — начальная цена контракта 20,28 млн рублей, приём заявок идёт до 13 ноября.

Подрядчику предстоит полный цикл: стирка, дезинфекция, сушка, глажка, комплектация и доставка белья. Объём внушительный — порядка 154 тонн за год.

Важны сроки: стирка должна укладываться в 36 часов с момента получения, а любые недочёты — устраняться в течение суток. Приём и сдача белья — на улице Тамбасова, 21, работы — с 1 января по 31 декабря 2027 года.

Требования к подрядчику

К участникам выдвигают строгие условия, подчеркивает источник. Обязательно наличие санитарно‑эпидемиологического заключения на обработку инфекционного белья, отдельных помещений и стиральных машин проходного типа.

Грязное и чистое бельё нельзя перевозить в одной таре — нужен выделенный транспорт. Ещё одно условие — подтверждённый опыт исполнения аналогичных контрактов не менее чем на 20% от начальной цены.

Параллельно идёт поиск охраны для психиатрической больницы №3: там нужен круглосуточный режим, три поста и пять сотрудников, цена контракта — 22,7 млн рублей.

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