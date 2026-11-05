Марш ИИ по вашему бюджету: форум «МЕДИАКУЛЬТ – 2026» – честно про ИИ и маркетинг

Искусственный интеллект стремительно меняет креативную индустрию: ускоряет производство контента, перестраивает работу маркетинговых команд и открывает новые возможности для персонализации коммуникаций.

Однако вместе с этим бизнес сталкивается с вопросами качества, авторства, эффективности и границ применения нейросетей. Форум «МЕДИАКУЛЬТ – 2026» станет площадкой, где специалисты обсудят, как использовать ИИ не как модный инструмент, а как полноценный ресурс для развития брендов, медиа и креативных проектов – через реальные кейсы, практические решения и профессиональный обмен опытом.

21 ноября в отеле Radisson Blu (Москва, Ленинский проспект, 90/3) пройдет форум «МЕДИАКУЛЬТ» – масштабная конференция о ключевых трендах в рекламе, цифровых технологиях, маркетинге и медиакоммуникациях. В мероприятии примут участие около 500 специалистов, 30 спикеров, представители брендов, рекламных и продюсерских агентств, медиа, блогеры, инфлюенсеры, SMM- и PR-специалисты, аналитики, предприниматели и топ-менеджеры. Программа форума будет представлена на двух сценах.

В 2026 году «МЕДИАКУЛЬТ» сосредоточится на четырех направлениях, определяющих развитие отрасли:

«Экономика внимания»: смысл дороже охвата. Участники обсудят, как брендам работать в условиях медиаинфляции, считать реальные продажи вместо кликов, удерживать внимание аудитории и развивать сообщества.

Участники обсудят, как брендам работать в условиях медиаинфляции, считать реальные продажи вместо кликов, удерживать внимание аудитории и развивать сообщества. «Медиаинтеллект: ИИ в маркетинге и брендинге». Эксперты разберут, как брендам попадать в ответы нейросетей, измерять присутствие в рекомендательных системах, использовать ИИ-агентов для автоматизации креатива и кампаний, создавать нейробиблиотеки и цифровых персонажей.

Эксперты разберут, как брендам попадать в ответы нейросетей, измерять присутствие в рекомендательных системах, использовать ИИ-агентов для автоматизации креатива и кампаний, создавать нейробиблиотеки и цифровых персонажей. «Медиаколлабы и креатив: партнерства, инфлюенс и продакшн». Спикеры расскажут, как превращать коллаборации в самостоятельный продукт и сочетать креатив с аналитикой при разработке рекламных кампаний.

Спикеры расскажут, как превращать коллаборации в самостоятельный продукт и сочетать креатив с аналитикой при разработке рекламных кампаний. «Архитектура медиа-влияния». Участники обсудят антикризисный PR, развитие личного бренда, алгоритмические коммуникации, использование больших данных и монетизацию влияния.

Кроме того, на форуме пройдет специальный блок «Маркетинг и медиа в Азии: стратегии выхода и роста». Участники рассмотрят возможности международного развития, локализации, партнерства с местными компаниями и работы с региональными медиа.

Завершит программу церемония награждения лауреатов Премии «МЕДИАКУЛЬТ», посвященной достижениям в маркетинге, рекламных интеграциях, цифровых инновациях и медиапроектах.

Подробная программа, информация о спикерах и билеты доступны на официальном сайте.