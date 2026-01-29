Окончила факультет русской филологии и журналистики Казанского федерального университета в 2011 году, но свой путь в журналистике начала еще в 2007 году. Работала журналистом в городской общественно-политической газете, а к окончанию университета заняла должность главного редактора. Вела рубрику «Новости» на радиостанции «Юмор FM».

С 2020 года работаю в онлайн-СМИ. Мои материалы выходили на сайтах SM.News.ru, NVL-Новости Восточной Ленты, Хибины.ru, PrimaMedia. Пишу просто, интересно и понятно.

Спектр интересов в профессии очень широкий: от общественно-политической повестки до мира шоу-бизнеса и кулинарных советов. Люблю путешествовать и узнавать что-то новое.