3 пшика на подошву – и даже в лютый гололед вы твердо стоите на ногах: никаких травм

Опубликовано: 5 февраля 2026 11:14
 Проверено редакцией
Legion-Media

Снежная зима — это, безусловно, красиво, но гололед превращает обычную прогулку в рискованный тест на равновесие. Выбор правильной обуви становится вопросом не комфорта, а безопасности. Проблема в том, что при покупке невозможно предсказать, как поведет себя подошва на льду, это своеобразная лотерея.

Чтобы не зависеть от капризов погоды, опытные пешеходы давно применяют проверенные лайфхаки, позволяющие усилить сцепление практически любой пары обуви. Один из самых популярных и доступных способов — использовать лак для волос.

Как это работает

Секрет в химическом составе: спреи для фиксации прически содержат полимеры, которые после высыхания образуют тонкий, но цепкий слой на поверхности. Этот слой увеличивает трение между подошвой и льдом, создавая эффект микрошипов.

Инструкция по применению:

  1. Очистите и обезжирьте подошву ботинок. Подойдет влажная салфетка или мыльный раствор;
  2. Обильно нанесите лак для волос сильной фиксации на всю рабочую поверхность подошвы. Особенное внимание уделите носку и пятке — именно эти части чаще всего контактируют со льдом;
  3. Дайте обуви полностью высохнуть в теплом помещении. Обычно для этого достаточно 10-15 минут.

Важный нюанс: защитный эффект носит временный характер. Слой стирается при активной ходьбе по асфальту или снегу, поэтому повторять процедуру рекомендуется перед каждой серьезной прогулкой по обледенелым тротуарам.

Ранее портал "Городовой" рассказывал, почему в США не пользуются стиральными машинками дома.

Автор:
Анна Ланская
Полезное
