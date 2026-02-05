Городовой / Полезное / Хайям дал совет, как прожить свою жизнь не зря: актуально и в наши дни – стоит прислушаться
Хайям дал совет, как прожить свою жизнь не зря: актуально и в наши дни – стоит прислушаться

Опубликовано: 5 февраля 2026 13:02
 Проверено редакцией
Омар Хайям выдающийся ученый и мыслитель, чье наследие охватывает глубокие философские концепции, точные научные изыскания и великолепную поэзию. Многогранность таланта персидского гения проявилась в создании фундаментальных трудов по алгебре и геометрии, а также в участии в реформе восточного календаря, точность которого сопоставима с современным григорианским. Его воззрения на жизнь, смерть, любовь и божественное по сей день являются предметом активных дискуссий.

Его поэзия характеризуется лаконичностью и одновременно глубокой образностью. Хайям не избегал острых вопросов и подвергал сомнению общепринятые истины. Его наблюдения и рекомендации сохраняют свою актуальность на протяжении тысячелетий. Например, в своих рубаи мыслитель давал следующие наставления:

Не таи в своем сердце обид и скорбей,
Ради звонкой монеты поклонов не бей.
Если друга ты вовремя не накормишь -
Все сожрет без остатка наследник-злодей.

Хайям призывает не концентрироваться на негативных эмоциях, которые разрушительно влияют на жизнь и не приносят пользы. Бессмысленным является и чрезмерное стремление к материальным благам. Он рекомендует не поступаться принципами чести ради финансовой выгоды.

Приоритетным является оказание поддержки близким и друзьям, поскольку материальные накопления не имеют ценности вне земного существования. В то же время, добрые дела и поступки оставляют неизгладимый след в памяти окружающих, обеспечивая долгосрочное признание.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
