Как доехать до Выборга из Санкт-Петербурга на электричке?

Чтобы добраться из Санкт-Петербурга в Выборг на электричке, отправляйтесь с Финляндского вокзала. Самый удобный вариант — скоростная электричка «Ласточка», она преодолевают расстояние между Санкт-Петербургом и Выборгом всего за 1 час и 10-15 минут. По пути они делают остановки лишь на станции Удельная, в Зеленогорске и Рощино.

Как спланировать поездку?

Расписание «Ласточек»: электрички отправляются несколько раз в день с раннего утра до позднего вечера. Например, рейсы в 07:55, 09:30, 11:25, 13:50, 15:40, 17:01, 18:28, 20:05, 20:47.

Разовый проезд на «Ласточке» стоит в среднем 353 рубля, для учащихся действует льготный тариф.

Вокзал в Выборге небольшой, но чистый и удобный. В здании есть туристическо-информационный центр, который предлагает экскурсии по городу, а ещё здесь можно бесплатно посетить выставку, посвящённую истории российско-финского железнодорожного сообщения.