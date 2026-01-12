Здание, изменившее Австрийскую площадь: что скрывает дом Горбова в Петербурге

На Австрийской площади есть дом, который не кричит о себе — но если остановиться на минуту, взгляд к нему прилипает. Пятиэтажный фасад с башней на углу, мягкие линии штукатурки, тонкая пластика барочных деталей — и ощущение, будто это не жильё, а декорация к фильму про Петербург начала века.

Так выглядит доходный дом Горбова, построенный в 1903 году архитектором Василием Шаубом.

Дом, который выиграл конкурс красоты

К началу XX века участок, где стоит дом, был застроен деревянными строениями. Их снесли — и на пустом месте появился новый проект: доходный дом в духе эклектики. Решение неожиданное: Шауб, мастер модерна, создал здание, напоминающее архитектуру эпохи Петра I — с башней, куполами, резким силуэтом.

Здание идеально вписалось в восьмиугольную планировку Австрийской площади — и это заметили. В 1907 году дом получил почётный диплом городского конкурса фасадов — одного из самых престижных архитектурных признаний того времени.

Красота в деталях

Дом состоит из трёх корпусов, развернутых к площади, улице Мира и Каменноостровскому проспекту.

Тонкие детали барокко — портал, наличники, шпиль с флюгером — собираются в ансамбль, который удивительно легко воспринимается глазами. Дом монументален, но тёплый; строгий, но живой.

Петербургская биография

Среди жильцов были художники, литераторы, интеллектуалы — например:

писатель Леонид Андреев,

архитектор А. Б. Регельсон,

Константин Розенштейн.

А сам дом — стал отправной точкой для целой архитектурной серии: именно он был первым в ансамбле зданий Шауба вокруг площади.

Жизнь сегодня

Дом дошёл до XXI века в хорошем состоянии — и даже пережил надстройку мансарды. В 2019-м его включили в список архитектурных памятников, подлежащих реставрации по программе "Наследие".

И если сегодня пройти мимо, легко пропустить главное: этот дом — не просто фасад. Это пример того, как скромность в архитектуре может оказаться по-настоящему блистательной.