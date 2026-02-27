Городовой / Город / Медсестры-супергерои поймали ребенка с 10-го этажа: Крупник предлагает их наградить
Медсестры-супергерои поймали ребенка с 10-го этажа: Крупник предлагает их наградить

Опубликовано: 27 февраля 2026 14:30
25 февраля в Приморском районе из окна десятого этажа выпал мальчик.

Депутат петербургского Заксобрания Павел Крупник предлагает номинировать на награду Председателя Законодательного Собрания всех спасателей ребенка, выпавшего из окна на десятом этаже.

Как отметил Крупник в своем телеграм-канале, это настоящее чудо, что мальчика заметили, а женщины проявили личную инициативу. Такие героические действия заслуживают поощрения и широкой публичной огласки.

Напомним, 25 февраля в Приморском районе из окна десятого этажа упал мальчик. Его поймали две проходившие мимо медсестры из клиники МЧС — Анна Кабашова и Ольга Артемьева: они растянули куртку и смягчили падение.

Юлия Аликова
