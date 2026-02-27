Медсестры-супергерои поймали ребенка с 10-го этажа: Крупник предлагает их наградить

Депутат петербургского Заксобрания Павел Крупник предлагает номинировать на награду Председателя Законодательного Собрания всех спасателей ребенка, выпавшего из окна на десятом этаже.
Как отметил Крупник в своем телеграм-канале, это настоящее чудо, что мальчика заметили, а женщины проявили личную инициативу. Такие героические действия заслуживают поощрения и широкой публичной огласки.
Напомним, 25 февраля в Приморском районе из окна десятого этажа упал мальчик. Его поймали две проходившие мимо медсестры из клиники МЧС — Анна Кабашова и Ольга Артемьева: они растянули куртку и смягчили падение.