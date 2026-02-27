Столетний реванш: «Зенит» ставит на Дивеева

Защитник сборной России перешёл из ЦСКА, чтобы усилить оборону и помочь с лимитом на легионеров.

В столетний юбилей петербургский «Зенит» пошел на радикальные изменения в команде, чтобы вновь завоевать титул чемпиона. Отставая от «Краснодара» лишь на очко, клуб устроил чистку на трансферном рынке: отпустил звездных игроков и вложил десятки миллионов в свежие приобретения, пишет «Деловой Петербург».

Кто ушёл

Жерсон — опорный полузащитник, на которого возлагали надежды как на лидера середины поля, продан в бразильский «Крузейро» за 27 млн евро. Его техничный стиль не подошел для РПЛ.

Матео Кассьерра — главный снайпер прошлого сезона перешел в «Атлетико Минейро» за 10 млн евро.

Лусиано Гонду — форвард за 12 млн евро обменян в ЦСКА на Игоря Дивеева плюс 2 млн доплаты. Аргентинец провалил второй сезон подряд.

Страхиня Эракович — оборонец сдан в аренду «Црвене Звезде» без опции выкупа. После появления Дивеева оказался лишним.

Кто пришёл