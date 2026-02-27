Городовой / Город / Столетний реванш: «Зенит» ставит на Дивеева
Столетний реванш: «Зенит» ставит на Дивеева

Опубликовано: 27 февраля 2026 15:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Защитник сборной России перешёл из ЦСКА, чтобы усилить оборону и помочь с лимитом на легионеров.

В столетний юбилей петербургский «Зенит» пошел на радикальные изменения в команде, чтобы вновь завоевать титул чемпиона. Отставая от «Краснодара» лишь на очко, клуб устроил чистку на трансферном рынке: отпустил звездных игроков и вложил десятки миллионов в свежие приобретения, пишет «Деловой Петербург».

Кто ушёл

  • Жерсон — опорный полузащитник, на которого возлагали надежды как на лидера середины поля, продан в бразильский «Крузейро» за 27 млн евро. Его техничный стиль не подошел для РПЛ.

  • Матео Кассьерра — главный снайпер прошлого сезона перешел в «Атлетико Минейро» за 10 млн евро.

  • Лусиано Гонду — форвард за 12 млн евро обменян в ЦСКА на Игоря Дивеева плюс 2 млн доплаты. Аргентинец провалил второй сезон подряд.

  • Страхиня Эракович — оборонец сдан в аренду «Црвене Звезде» без опции выкупа. После появления Дивеева оказался лишним.

Кто пришёл

  • Игорь Дивеев — ключевое усиление. Защитник национальной сборной перешел из ЦСКА, чтобы укрепить тылы и решить проблему с лимитом легионеров. Работал с Семаком в «Уфе».

  • Джон Джон — 23-летний полузащитник из «Ред Булл Брагантино» обошелся в 20 млн евро. Должен занять место Жерсона и принести динамики.

  • Джон Дуран — колумбийский striker взят в аренду у «Аль-Насра» за 2,7 млн с опцией выкупа за 35 млн. Заменит ушедших Кассьерру и Гонду, но его кочевой стиль карьеры настораживает.

Юлия Аликова
