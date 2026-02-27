Чистый Петербург без пробок: приложение покажет, где убран снег в зоне платной парковки

Водителям Санкт-Петербурга напомнили о возможности отслеживать расписание уборки снега в зоне платной парковки. Информацию предоставили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».
Актуальные данные размещены на сайте parking.spb.ru и в приложении «Парковки Санкт-Петербурга» в разделе «Информация о перекрытиях и уборке снега».
Рекомендуется заранее уточнять время и места работ коммунальных служб, чтобы не препятствовать уборке и избежать неудобств для себя и окружающих.
Ранее сообщалось о пяти новых функциях на сайте и в приложении платных парковок Петербурга. На портале и в мобильном приложении обновили иконки парковочных зон с указанием тарифа за первый час для легковых авто категории «В».