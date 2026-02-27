Ладожское озеро: города рядом с крупнейшим водоемом Европы — что посмотреть в первую очередь

Города Ленинградской области на берегу Ладожского озера

Ладожское озеро — крупнейший пресноводный водоем Европы, на берегах которого раскинулись уникальные города Ленинградской области. Каждый из них имеет свою неповторимую историю и характер.

Приозерск — один из самых известных городов на Ладожском озере, расположенный на северо-западном берегу. Его история начинается с XIV века, когда новгородцы основали здесь крепость Корела для защиты от шведских набегов. Сегодня древняя крепость остается главной достопримечательностью города. Берега в этих местах преимущественно каменистые, а вода отличается чистотой даже в летнюю жару. Из Санкт-Петербурга до Приозерска можно добраться на электричке за 2,5 часа.

Новая Ладога расположилась в месте впадения реки Волхов в Ладожское озеро. Город основан Петром I в 1704 году, после чего древний город Ладога (ныне Старая Ладога) утратил свое былое значение. Здесь сохранились уникальные памятники: крепостные стены XVIII века, монастырь Спаса-Преображения, набережная с видом на реку. Центральная площадь города выходит прямо к причалам, откуда отправляются прогулочные катера. Население Новгорода Ладоги составляет около 8,8 тысячи человек.

Шлиссельбург — старейший город региона. Основан в 1323 году как крепость Орешек. Изначально крепость располагалась на острове Ореховый у истока Невы, а позже город расширился на юго-западные берега Ладоги. Сегодня в городе проживает более 14 тысяч человек, которые работают преимущественно на Невском судоремонтном заводе. Древняя крепость Орешек привлекает множество туристов — именно отсюда ладожские воды переходят в речное русло Невы.

Волхов расположен у слияния одноименной реки с Ладожским озером. Город известен своей гидроэлектростанцией и хорошо сохранившимся историческим центром. Это важный промышленный узел региона, чья жизнь всегда была связана с водной артерией.

Помимо городов, побережье Ленинградской области украшают живописные деревни и поселки: Шереметьевка, Нижняя Шальдиха, поселок имени Морозова, Кошкино, Сторожно. Южные берега Ладоги преимущественно низкие, местами заболоченные, с песчаными пляжами. Здесь, в отличие от скалистого северного побережья, лучше условия для пляжного отдыха и купания.

