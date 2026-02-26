Городовой / Вопросы о Петербурге / Время в пути сократилось вдвое: сколько ехать на "Сапсане" из Москвы в Петербург
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тульские Мальдивы: голубая вода и белоснежные скалы – здесь можно провести вечность Полезное
На родственников не надейся никогда: жестокая правда, которую нужно принять Полезное
Петербуржцы тонут в кредитах: +25% дел по долгам в 2025-м Город
Старинный город, который называют "русскими Афинами": основан в 859 году - как добраться и что посмотреть  Полезное
Лучше поделок и интереснее настолок: вот что соорудить с детьми на выходных – впечатлений на всю жизнь Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Время в пути сократилось вдвое: сколько ехать на "Сапсане" из Москвы в Петербург

Опубликовано: 26 февраля 2026 17:37
 Проверено редакцией
Время в пути сократилось вдвое: сколько ехать на "Сапсане" из Москвы в Петербург
Время в пути сократилось вдвое: сколько ехать на "Сапсане" из Москвы в Петербург
Legion-Media
Сколько часов ехать из Москвы в Санкт-Петербург на высокоскоростном поезде 

«Сапсан» — это высокоскоростной поезд, который связал две российские столицы, сделав путешествие между ними быстрым и комфортным. Рассказываем, сколько часов он едет, когда был запущен и где смотреть актуальное расписание.

Высокоскоростной поезд «Сапсан» развивает максимальную скорость 250 км/ч. Он был разработан специально для российских железных дорог. Свое гордое имя получил в честь самой быстрой в мире птицы — сокола-сапсана. Первая тестовая поездка состоялась 30 июля 2009 года, а регулярное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом было налажено еще через полгода. За счет его запуска время в пути сократилось почти вдвое по сравнению с обычными поездами.

"Сапсан": Москва – Питер, сколько часов ехать

Продолжительность поездки на «Сапсане» зависит от выбранного рейса и количества остановок по пути следования. В среднем поезда следуют из Москвы в Санкт-Петербург 4 часа (время может колебаться +/- 10-15 минут ). По маршруту поезда делают кратковременные остановки (обычно по 1–2 минуты) в Твери и Бологом.

Сколько рейсов в день делают поезда

«Сапсаны» курсируют между Москвой и Петербургом с высокой интенсивностью — каждый день выполняется более 10-12 рейсов в обе стороны. Первый утренний поезд отправляется из Москвы около 5:45, последний вечерний — примерно в 20:50. Из Петербурга первый «Сапсан» уходит в 5:30, последний — в 21:00. В праздничные дни, например в новогодние каникулы, РЖД назначает дополнительные рейсы, чтобы справиться с возросшим пассажиропотоком.

Ранее Городовой рассказал, в каких произведениях есть Санкт-Петербург.

Автор:
Алина Владимирова
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью