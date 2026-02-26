Время в пути сократилось вдвое: сколько ехать на "Сапсане" из Москвы в Петербург

«Сапсан» — это высокоскоростной поезд, который связал две российские столицы, сделав путешествие между ними быстрым и комфортным. Рассказываем, сколько часов он едет, когда был запущен и где смотреть актуальное расписание.
Высокоскоростной поезд «Сапсан» развивает максимальную скорость 250 км/ч. Он был разработан специально для российских железных дорог. Свое гордое имя получил в честь самой быстрой в мире птицы — сокола-сапсана. Первая тестовая поездка состоялась 30 июля 2009 года, а регулярное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом было налажено еще через полгода. За счет его запуска время в пути сократилось почти вдвое по сравнению с обычными поездами.
"Сапсан": Москва – Питер, сколько часов ехать
Продолжительность поездки на «Сапсане» зависит от выбранного рейса и количества остановок по пути следования. В среднем поезда следуют из Москвы в Санкт-Петербург 4 часа (время может колебаться +/- 10-15 минут ). По маршруту поезда делают кратковременные остановки (обычно по 1–2 минуты) в Твери и Бологом.
Сколько рейсов в день делают поезда
«Сапсаны» курсируют между Москвой и Петербургом с высокой интенсивностью — каждый день выполняется более 10-12 рейсов в обе стороны. Первый утренний поезд отправляется из Москвы около 5:45, последний вечерний — примерно в 20:50. Из Петербурга первый «Сапсан» уходит в 5:30, последний — в 21:00. В праздничные дни, например в новогодние каникулы, РЖД назначает дополнительные рейсы, чтобы справиться с возросшим пассажиропотоком.
