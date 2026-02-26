Лучше поделок и интереснее настолок: вот что соорудить с детьми на выходных – впечатлений на всю жизнь

Как сделать всей семьей капсулу времени: пошаговая инструкция и полезные лайфхаки

Семейная капсула времени – увлекательное хранилище воспоминаний и приятных моментов, которые через несколько лет подарят массу ностальгических впечатлений. Чтобы ее соорудить, предлагаем воспользоваться простой и понятной инструкцией.

Определитесь с тем, что вы поместите в капсулу

Помещать в капсулу можно все, что вам дорого. Можете положить в нее рисунки и поделки, несколько семейных фотографий, сувениры, игрушки, газетные вырезки с актуальными на данный момент новостями, флешки с фото и видео или другие мелочи, которые вызывают массу воспоминаний (бирка из роддома, ключ от квартиры).

Можно написать письмо себе будущему или подумать, что вас всех ждет через несколько лет – а потом сравнить с реальностью.

Выберите емкость

В первую очередь определитесь с тем, где вы будете хранить воспоминания. Если планируете держать капсулу несколько лет где-нибудь на даче или на чердаке, лучше взять металлическую коробку с плотно закрывающейся крышкой. Кстати, такая емкость подойдет и для того, чтобы закопать капсулу где-нибудь в лесу – но не забудьте отметить координаты.

В шкатулке или чемодане можно хранить вещи не больше 3 лет. Пластиковый контейнер с уплотнителем выдержит подольше – около 6 лет, но условия должны быть стабильно благоприятными.

Подпишите капсулу

Укажите, когда вы создали капсулу времени и когда вы планируете ее открыть, перечислите имена членов семьи, для которых она предназначена. Можно наклеить фотографию семьи для узнаваемости.

Заранее договоритесь с детьми, что вы не будете открывать капсулу раньше срока, и после того, как вы спрячете ее в оговоренном месте, не напоминайте о ней. Также подумайте, как именно вы будете ее открывать – в узком кругу близких или во время праздника.

Открытие капсулы можно снять на видео – плюс еще одно событие в копилку воспоминаний.

