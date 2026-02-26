Городовой / Полезное / Старинный город, который называют "русскими Афинами": основан в 859 году - как добраться и что посмотреть 
Старинный город, который называют "русскими Афинами": основан в 859 году - как добраться и что посмотреть 

Опубликовано: 26 февраля 2026 18:34
 Проверено редакцией
legion-media
Один из древнейших городов Руси

В России существует особая категория мест, которые хранят память веков в полной тишине. Великий Новгород - именно такой город, где древние камни помнят зарождение российской государственности.

Это удивительное место часто остается в тени более разрекламированных туристических маршрутов, что делает его настоящей жемчужиной для ценителей истории. Здесь обязательно должны побывать те, кто хочет погрузиться в другую эпоху.

С этого города все начиналось
Согласно летописям, Новгород был основан в 859 году, что делает его старше Москвы почти на три столетия. Именно сюда в 862 году был призван князь Рюрик, положивший начало знаменитой династии.

legion-media
legion-media

В этих местах зарождалась письменность, строились первые каменные храмы, а уникальное Новгородское вече стало прообразом народного самоуправления. Если проводить параллели с античностью, то это место можно смело назвать русскими Афинами - колыбелью культуры и демократических традиций.

В чем уникальность атмосферы
Главный парадокс Великого Новгорода заключается в том, что туристов здесь нет даже в разгар сезона. В отличие от переполненных гостями Суздаля или Казани, здесь можно оказаться один на один с шедеврами древнерусского зодчества.

Ключевые места

  • Новгородский детинец - древний кремль, сердце города;
  • Ярославово дворище - место, где кипела торговля сотни лет назад;
  • Церковь Спаса на Ильине - уникальное место, где можно увидеть подлинные фрески гениального Феофана Грека;
  • Юрьев монастырь - величественная обитель;
  • Музей «Витославлицы» - увлекательная прогулка под открытым небом среди подлинных деревянных построек прошлых веков.

legion-media
legion-media

Как добраться
Добираться удобнее всего из Москвы (около 6 часов на поезде до Чудово, затем трансфер) или из Санкт-Петербурга (3,5 часа на прямом поезде или 2,5 часа на машине). Планировать визит лучше всего на позднюю весну или начало осени.

Заранее позаботьтесь о бронировании уютного гостевого дома в центре. Обязательно выделите время на знакомство с местной кухней: попробуйте ароматную кулебяку, сытную уху и знаменитую новгородскую медовуху в кафе с видом на реку Волхов.

Одного дня вам будем мало, поэтому планируйте поездку как минимум на три дня, сообщил тревел-блогер Марк Еремин.

Ранее "Городовой" рассказал про тихий город Киржач с богатой историей.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
