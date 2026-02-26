Реставраторы Васильевского острова откопали «кондитерскую машину времени» в особняке Брюллова

В Санкт-Петербурге идет реставрация особняка архитектора Карла Брюллова на Кадетской линии Васильевского острова. Рабочие нашли там интересные артефакты.
При демонтаже пола реставраторы наткнулись на керамические формы для изготовления кондитерских изделий — их датируют началом XX века, всего 11 видов.
Кроме того, во время работ попадались осколки посуды и кусочки изразцов конца XVII века. Формы планируют применить для восстановления старинных рецептов мармелада, а сладости будут продавать в будущих кофейнях особняка.
Изразцы после ремонта интегрируют в интерьер, сообщает "Петербургский дневник".