Реставраторы Васильевского острова откопали «кондитерскую машину времени» в особняке Брюллова
Реставраторы Васильевского острова откопали «кондитерскую машину времени» в особняке Брюллова

Опубликовано: 26 февраля 2026 20:00
 Проверено редакцией
Также при реставрации находили осколки посуды и фрагменты изразцов конца XVII века.

В Санкт-Петербурге идет реставрация особняка архитектора Карла Брюллова на Кадетской линии Васильевского острова. Рабочие нашли там интересные артефакты.

При демонтаже пола реставраторы наткнулись на керамические формы для изготовления кондитерских изделий — их датируют началом XX века, всего 11 видов.

Кроме того, во время работ попадались осколки посуды и кусочки изразцов конца XVII века. Формы планируют применить для восстановления старинных рецептов мармелада, а сладости будут продавать в будущих кофейнях особняка.

Изразцы после ремонта интегрируют в интерьер, сообщает "Петербургский дневник".

Автор:
Юлия Аликова
Город
