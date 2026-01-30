В СССР квартиры давали бесплатно, но за этим скрывался жуткий секрет: вот почему кооперативы были лучшим путем

Старшее поколение нередко вспоминает о временах, когда государство выделяло квартиры бесплатно.

Однако, эта ностальгия часто умалчивает о суровой реальности — многолетних очередях, стесненных условиях коммунального проживания и жилищном фонде, который зачастую требовал капитального ремонта.

Президент компании “Коллегия Риэлторов” Елена Ковалерова-Павловская делится с порталом «Городовой» взглядом на жилищную политику прошлого и перемены, наступившие с приватизацией.

Светлые пятна советской системы: кооперативы и земля

Не все аспекты советского жилья были исключительно мрачными. Елена Ковалерова-Павловская выделяет определенные преимущества, особенно связанные с формой жилищного строительства.

Елена Ковалерова-Павловская Риелтор “Что было хорошо, так это кооперативы. При покупке квариры не было таких жутких переплат, если говорить про возмездное получение жилья”.

Кооперативное строительство позволяло получить собственное жилье с меньшими финансовыми потерями, чем при последующей рыночной покупке.

Кроме того, существовали возможности, которые сегодня кажутся невероятными.

“Так же ты мог построить дом, получив бесплатно землю”.

Наличие земли в собственности — даже при условии необходимости строительства — являлось значительным преимуществом. Существовали и иные, хотя и долгие, пути обретения крыши над головой:

“Мог получить жилье от работы, например проработав дворником вроде 10 лет, не помню точно. Да и очередь городская имела место быть”.

Эпоха перемен: ваучеры и упущенная выгода

Ситуация кардинально изменилась с наступлением эры приватизации. Люди, уже проживавшие в квартирах (полученных от родственников по прописке или иными вышеперечисленными способами), получили возможность закрепить право собственности.

Для тех, кто не имел жилплощади, в оборот были введены ваучеры.

“Кто не имел жилья — получали ваучеры, на который можно было купить себе немного метров любой недвижимости”, — комментирует риелтор.

Однако, это обернулось катастрофой для многих граждан, не обладавших финансовой грамотностью того времени.

“Так и выкупили фабрики, заводы, РЖД и т.д., скупая ваучеры у населения, которое совершенно не осознавало, что происходит”.

Этот процесс стал моментом перераспределения национальных активов, часто невыгодным для самих бывших собственников.

Экономика прошлого и возможности заработка

Сравнивая советскую и современную системы, эксперт отмечает фундаментальные экономические различия. В СССР возможности для быстрого и значительного заработка были строго ограничены.

“Во времена СССР не было столько возможностей заработать и купить квартиру, платежеспособных граждан и профессий было значительно меньше, чем в наше время”.

В заключение Елена Ковалерова-Павловская резюмирует: сравнение жилищных условий прошлого и настоящего — вопрос перспективы.

“Во все времена были и есть свои прелести и свои трудности. Как говорят, смотря с какой точки зрения на это посмотреть”.

