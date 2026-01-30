Убираем ржавые подтёки в ванне простой домашней смесью: справляется лучше едких кислот

Новости по теме

У меня в ванной теперь все белоснежное: это не магия, а всего лишь порошок, который я нашел рядом с сахаром

Кран засиял, с плитки слетел налет: последовал совету клинера и отказался от ремонта в ванной - все как новенькое

Народ верит в чудо, а священник открывает карты: Крещенская вода не та, которую ты набрал в ванной — вот где ошибка

Мой дом сияет так, как не сиял при бабушке: нашел спецсредства для кухни и ванны, и это восторг, а не химия

В Петербурге концерт Вани Дмитриенко закончился не бисом, а давкой у вешалок

