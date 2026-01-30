Убираем ржавые подтёки в ванне простой домашней смесью: справляется лучше едких кислот

Ржавые разводы на поверхности ванны — проблема знакомая многим. Справиться с ними бывает сложнее, чем с обычным известковым налётом. Чтобы не поцарапать эмаль абразивными порошками, можно использовать щадящее, но эффективное народное средство.
Как приготовить и использовать
Вам понадобится всего два компонента: скипидар и обычный горчичный порошок. Смешайте их до консистенции густой, но не жидкой пасты.
Полученную массу нанесите толстым слоем на все проблемные места. Оставьте действовать примерно на 20 минут.
После этого аккуратно смойте пасту мягкой стороной губки или тряпочки под тёплой проточной водой. Свежие следы ржавчины исчезнут полностью, а застарелые станут гораздо менее заметными.