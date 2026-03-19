Почему Петербург — самый-самый: достижения, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса

За что Петербург попадал в Книгу рекордов Гиннесса

Санкт-Петербург многие считают своим самым любимым городом. Самым красивым, самым культурным, самым атмосферным, самым загадочным, самым доброжелательным, самым роскошным... Перечислять можно бесконечно! Между тем Петербург самый-самый не только в наших сердцах - его достижения официально зарегистрированы в книге рекордов Гиннесса. Расскажем о некоторых рекордах, за которые Санкт-Петербург удостоился такой чести.

Итак, вот самые необычные достижения в жизни культурной столицы России:

в 1980 году Питер вошел в Книгу рекордов благодаря трамваям. В те годы длина трамвайных путей в Северной столице составляла 285 км - это была самая длинная дорога в мире;

петербургское метро вошло в Книгу сразу несколько раз. Так, это самое глубокое метро в мире по среднему показателю, которое также имеет самый длинный эскалатор. Глубина метро на станции «Адмиралтейская» составляет 86 метров, а протяжённость ее эскалаторов – 137,4 метра;

в 2014 году на Диво Остров вышли 365 пар, которые синхронно станцевали бачату, установив новый рекорд Гиннесса;

питерская художница Валерия Лошак изготовила самый большой валенок в мире - 2,5 м высотой и 300 кг веса. Чтобы рекорд вошел в Книгу рекордов Гиннеса, петербурженке пришлось долго доказывать комиссии, что валенки - это обувь.

Это не единственные достижения Санкт-Петербурга, которые вошли в Книгу рекордов Гиннесса, однако для нас, жителей России, и без этих подвигов понятно, что культурная столица страны является самым лучшим городом во всем мире.

