Тунисский салат "Мешуя": хранится днями, но исчезает за один вечер
В основе этого салата простые запечённые овощи, но благодаря специям и способу приготовления вкус получается глубоким и насыщенным. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Готовим дома".
Ингредиенты:
- перец болгарский — 1-2 шт.,
- баклажан — 1 шт.,
- помидоры — 2-3 шт.,
- лук — 1 шт.,
- чеснок — 3-4 зубчика,
- соль — по вкусу,
- тмин — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу,
- сухая мята — по вкусу
- тунец — 1 банка,
- яйцо — 1 шт.
Приготовление:
Начинаю с овощей — запекаю перец, баклажан, помидоры, лук и чеснок в духовке или на гриле. Горячие перцы и баклажаны перекладываю в пакет и оставляю пропариться — так их легче очистить. После остывания очищаю овощи от кожицы.
Нарезаю: часть овощей можно сделать мелко, как икру, но не страшно, если остаются более крупные кусочки. Лук, чеснок и помидоры измельчаю сильнее.
Добавляю соль и специи — тмин, перец и сухую мяту, перемешиваю. На этом этапе салат уже готов и может храниться в холодильнике до 2-3 дней.
Перед подачей выкладываю его в тарелку, добавляю тунец и украшаю дольками варёного яйца. По желанию можно добавить зелень или оливки.
Примерное время приготовления: 50 минут
Ранее мы писали о том, как приготовить настоящую чесночную намазку.