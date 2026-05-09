Тунисский салат "Мешуя": хранится днями, но исчезает за один вечер
Тунисский салат "Мешуя": хранится днями, но исчезает за один вечер

Опубликовано: 9 мая 2026 06:05
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Это классика тунисской кухни, без которой не обходится ни один стол.

В основе этого салата простые запечённые овощи, но благодаря специям и способу приготовления вкус получается глубоким и насыщенным. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Готовим дома".

Ингредиенты:

  • перец болгарский — 1-2 шт.,
  • баклажан — 1 шт.,
  • помидоры — 2-3 шт.,
  • лук — 1 шт.,
  • чеснок — 3-4 зубчика,
  • соль — по вкусу,
  • тмин — по вкусу,
  • чёрный перец — по вкусу,
  • сухая мята — по вкусу
  • тунец — 1 банка,
  • яйцо — 1 шт.

Приготовление:

Начинаю с овощей — запекаю перец, баклажан, помидоры, лук и чеснок в духовке или на гриле. Горячие перцы и баклажаны перекладываю в пакет и оставляю пропариться — так их легче очистить. После остывания очищаю овощи от кожицы.

Нарезаю: часть овощей можно сделать мелко, как икру, но не страшно, если остаются более крупные кусочки. Лук, чеснок и помидоры измельчаю сильнее.

Добавляю соль и специи — тмин, перец и сухую мяту, перемешиваю. На этом этапе салат уже готов и может храниться в холодильнике до 2-3 дней.

Перед подачей выкладываю его в тарелку, добавляю тунец и украшаю дольками варёного яйца. По желанию можно добавить зелень или оливки.

Примерное время приготовления: 50 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить настоящую чесночную намазку.

