Картошка, лук и секрет 12-го числа: что нужно срочно посадить на майских праздниках в Ленобласти
Май на пороге — времени на раскачку нет. Если сейчас прохлаждаться, летом останетесь с пустыми грядками.
Агроном Елизавета Тихонова рассказала "Городовому", что нужно успеть сделать прямо сейчас, пока земля влажная, а погода позволяет.
Главное — успеть до середины мая
Самое важное правило: лук-севок нужно воткнуть в землю до 12 мая.
Сейчас — идеальный момент. Земля прогрелась, влаги хватает. Сажайте прямо сейчас, это дело срочное.
Что сеем в открытый грунт
Пора доставать все заначки с семенами. Грядки нужно хорошенько прорыхлить и приступать к делу. Что сеем:
- Морковь и свёклу.
- Горох.
- Петрушку, укроп и прочую зелень.
- Редис (его можно подсевать каждые две недели).
Теплица: переезжаем на ПМЖ
В теплицах из поликарбоната уже настоящий "курорт". Там пора высаживать всё, что вы вырастили на подоконниках:
- Томаты: они уже должны сидеть в грунте.
- Перцы и баклажаны: пора высаживать, они любят тепло, а в теплице его сейчас достаточно.
- Огурцы: если взошли — смело в землю.
"Уже сейчас надо всё высаживать. Томаты уже должны быть высажены. Огурцы в зависимости от того, когда вы посеяли.
У меня, например, плёночная теплица, они взошли. Буквально через несколько дней я буду высаживать их в теплицах", - рассказывает Елизавета Тихонова.
Бой сорнякам
Если вы перекопали грядки с осени — вы молодец, сейчас там чисто. А вот вдоль заборов и на дорожках трава уже растет. Чтобы не махать тяпкой всё лето, можно использовать гербициды (например, на основе глифосата).
Пшикнули по зелени у забора — и забыли про сорняки на месяц-другой. Только аккуратно, не попадите на культурные растения.