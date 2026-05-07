Городовой / Город / Картошка, лук и секрет 12-го числа: что нужно срочно посадить на майских праздниках в Ленобласти
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Свет в конце тоннеля» против золотых амбиций: станет ли «Сочи» роковой преградой для «Зенита» Город
Фиалка будет цвести нон-стоп: не нужны даже подкормки – секретная процедура от эксперта Давыдовой Полезное
Портрет в рамке, песни в салоне: из Пулково вылетит знаковый рейс в Сталинград Город
Какие храмы стоит посмотреть в Великом Новгороде - главные "сокровища" города: точно не пожалеете Полезное
Не сорт, а загляденье: созревает уже через 45 дней – зеленцы хрустящие и сладкие Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Праздники
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное
Эксклюзив

Картошка, лук и секрет 12-го числа: что нужно срочно посадить на майских праздниках в Ленобласти

Опубликовано: 7 мая 2026 21:22
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
 Проверено редакцией
Картошка, лук и секрет 12-го числа: что нужно срочно посадить на майских праздниках в Ленобласти
Картошка, лук и секрет 12-го числа: что нужно срочно посадить на майских праздниках в Ленобласти
Global Look Press / Ilya Galakhov
Агроном рассказала, что обязательно нужно сделать уже сейчас.

Май на пороге — времени на раскачку нет. Если сейчас прохлаждаться, летом останетесь с пустыми грядками.

Агроном Елизавета Тихонова рассказала "Городовому", что нужно успеть сделать прямо сейчас, пока земля влажная, а погода позволяет.

Главное — успеть до середины мая

Самое важное правило: лук-севок нужно воткнуть в землю до 12 мая.

Елизавета Тихонова
Елизавета Тихонова Агроном

"Лук надо сажать до 12. Потому что, если после, то луковица может не успеть сформироваться.

Сейчас самый период, когда сажаются картофель, лук и сеются все корнеплоды", - отмечает эксперт.

Сейчас — идеальный момент. Земля прогрелась, влаги хватает. Сажайте прямо сейчас, это дело срочное.

Что сеем в открытый грунт

Пора доставать все заначки с семенами. Грядки нужно хорошенько прорыхлить и приступать к делу. Что сеем:

  • Морковь и свёклу.
  • Горох.
  • Петрушку, укроп и прочую зелень.
  • Редис (его можно подсевать каждые две недели).

Теплица: переезжаем на ПМЖ

В теплицах из поликарбоната уже настоящий "курорт". Там пора высаживать всё, что вы вырастили на подоконниках:

  • Томаты: они уже должны сидеть в грунте.
  • Перцы и баклажаны: пора высаживать, они любят тепло, а в теплице его сейчас достаточно.
  • Огурцы: если взошли — смело в землю.

"Уже сейчас надо всё высаживать. Томаты уже должны быть высажены. Огурцы в зависимости от того, когда вы посеяли.

У меня, например, плёночная теплица, они взошли. Буквально через несколько дней я буду высаживать их в теплицах", - рассказывает Елизавета Тихонова.

Бой сорнякам

Если вы перекопали грядки с осени — вы молодец, сейчас там чисто. А вот вдоль заборов и на дорожках трава уже растет. Чтобы не махать тяпкой всё лето, можно использовать гербициды (например, на основе глифосата).

Пшикнули по зелени у забора — и забыли про сорняки на месяц-другой. Только аккуратно, не попадите на культурные растения.

Город