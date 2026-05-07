Картошка, лук и секрет 12-го числа: что нужно срочно посадить на майских праздниках в Ленобласти

Агроном рассказала, что обязательно нужно сделать уже сейчас.

Май на пороге — времени на раскачку нет. Если сейчас прохлаждаться, летом останетесь с пустыми грядками.

Агроном Елизавета Тихонова рассказала "Городовому", что нужно успеть сделать прямо сейчас, пока земля влажная, а погода позволяет.

Главное — успеть до середины мая

Самое важное правило: лук-севок нужно воткнуть в землю до 12 мая.

Елизавета Тихонова Агроном "Лук надо сажать до 12. Потому что, если после, то луковица может не успеть сформироваться. Сейчас самый период, когда сажаются картофель, лук и сеются все корнеплоды", - отмечает эксперт.

Сейчас — идеальный момент. Земля прогрелась, влаги хватает. Сажайте прямо сейчас, это дело срочное.

Что сеем в открытый грунт

Пора доставать все заначки с семенами. Грядки нужно хорошенько прорыхлить и приступать к делу. Что сеем:

Морковь и свёклу.

Горох.

Петрушку, укроп и прочую зелень.

Редис (его можно подсевать каждые две недели).

Теплица: переезжаем на ПМЖ

В теплицах из поликарбоната уже настоящий "курорт". Там пора высаживать всё, что вы вырастили на подоконниках:

Томаты: они уже должны сидеть в грунте.

они уже должны сидеть в грунте. Перцы и баклажаны: пора высаживать, они любят тепло, а в теплице его сейчас достаточно.

пора высаживать, они любят тепло, а в теплице его сейчас достаточно. Огурцы: если взошли — смело в землю.

"Уже сейчас надо всё высаживать. Томаты уже должны быть высажены. Огурцы в зависимости от того, когда вы посеяли. У меня, например, плёночная теплица, они взошли. Буквально через несколько дней я буду высаживать их в теплицах", - рассказывает Елизавета Тихонова.

Бой сорнякам

Если вы перекопали грядки с осени — вы молодец, сейчас там чисто. А вот вдоль заборов и на дорожках трава уже растет. Чтобы не махать тяпкой всё лето, можно использовать гербициды (например, на основе глифосата).

Пшикнули по зелени у забора — и забыли про сорняки на месяц-другой. Только аккуратно, не попадите на культурные растения.