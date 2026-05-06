Майские по-петербургски: ловим прозрачные аллеи, греемсяна катерах и не забываем документы

Предстоящие выходные — вторая часть майских праздников. Эксперт рассказал, как их провести интересно.

В начале мая деревья Петербурга еще не оделись в листву, поэтому архитектуру видно во всех деталях. Город кажется просторным и очень светлым.

Вечером — отдельная магия. В июне начнутся белые ночи, и подсветку почти отключат. А сейчас город горит огнями. Каждая деталь фасадов подсвечена.



Экскурсовод Дмитрий Рыпин советует взять экскурсию на теплоходе с закрытой палубой или на машине с гидом. Это чистый восторг.

Главный запах мая

По словам эксперт, Петербург в мае пахнет не цветами, а свежими огурцами. Это корюшка. Ладожский лед идет, рыба заходит в Неву — сезон начался.

Если вы приехали в Северную столицу, то обязательно нужно попробовать корюшку, она продается во многих петербургских кафе.

Музеи без толкучки и со смыслом

Эрмитаж — это база, но на майские там будут толпы. Вот куда стоит сходить еще.

"Мой любимый музей на 9 мая — это Особняк Румянцева. С историей блокады. Там очень серьёзная блокадная экспозиция. Туда советую сходить. Рядом находится, любимое москвичами и не только ими, арт-пространство Новая Голландия", - отмечает Дмитрий Пыпин.

Кроме того эксперт советует посетить Военно-морской музей. Огромное здание, куча крутых экспонатов, и там редко бывают толпы. Флот — это сердце Петербурга.

Также заслуживает внимания Шереметевский дворец и музей Фаберже.

Куда поехать за город

Если в самом центре стало тесно, эксперт советует отправить за город.

Гатчина. Замок, в котором открыли новые залы и выставили шикарную коллекцию оружия.

Кронштадт. Сейчас он очень круто развивается. Обязательно зайдите в Морской собор — он невероятный.

Павловск. Самый интеллигентный и уютный парк. Идеально для долгих прогулок.

Петергоф. Фонтаны уже работают. Берите с собой паспорт. Для граждан РФ вход 900–1100 рублей, а без документа заставят платить как иностранцев — в разы дороже.

Питер называют культурной столицей не для красного словца. Просто здесь всегда есть куда пойти. Даже если вы были тут десять раз, город найдет, чем удивить.