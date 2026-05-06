Майские по-петербургски: ловим прозрачные аллеи, греемсяна катерах и не забываем документы

Опубликовано: 6 мая 2026 21:34
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Предстоящие выходные — вторая часть майских праздников. Эксперт рассказал, как их провести интересно.

В начале мая деревья Петербурга еще не оделись в листву, поэтому архитектуру видно во всех деталях. Город кажется просторным и очень светлым.

Вечером — отдельная магия. В июне начнутся белые ночи, и подсветку почти отключат. А сейчас город горит огнями. Каждая деталь фасадов подсвечена.


Экскурсовод Дмитрий Рыпин советует взять экскурсию на теплоходе с закрытой палубой или на машине с гидом. Это чистый восторг.

Главный запах мая

По словам эксперт, Петербург в мае пахнет не цветами, а свежими огурцами. Это корюшка. Ладожский лед идет, рыба заходит в Неву — сезон начался.

Если вы приехали в Северную столицу, то обязательно нужно попробовать корюшку, она продается во многих петербургских кафе.

Музеи без толкучки и со смыслом

Эрмитаж — это база, но на майские там будут толпы. Вот куда стоит сходить еще.

"Мой любимый музей на 9 мая — это Особняк Румянцева. С историей блокады. Там очень серьёзная блокадная экспозиция. Туда советую сходить.

Рядом находится, любимое москвичами и не только ими, арт-пространство Новая Голландия", - отмечает Дмитрий Пыпин.

Кроме того эксперт советует посетить Военно-морской музей. Огромное здание, куча крутых экспонатов, и там редко бывают толпы. Флот — это сердце Петербурга.

Также заслуживает внимания Шереметевский дворец и музей Фаберже.

Куда поехать за город

Если в самом центре стало тесно, эксперт советует отправить за город.

  • Гатчина. Замок, в котором открыли новые залы и выставили шикарную коллекцию оружия.
  • Кронштадт. Сейчас он очень круто развивается. Обязательно зайдите в Морской собор — он невероятный.
  • Павловск. Самый интеллигентный и уютный парк. Идеально для долгих прогулок.
  • Петергоф. Фонтаны уже работают. Берите с собой паспорт. Для граждан РФ вход 900–1100 рублей, а без документа заставят платить как иностранцев — в разы дороже.

Питер называют культурной столицей не для красного словца. Просто здесь всегда есть куда пойти. Даже если вы были тут десять раз, город найдет, чем удивить.

"В Петербурге никогда не бывает всё посмотрено. Мы — культурная столица не потому, что мы культурнее, чем другие люди, а просто у нас есть куда пойти культурному, интеллигентному, внимательному человеку", — говорит эксперт.

