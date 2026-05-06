Лилии в мае только этого и ждут – выпустят фонтан бутонов: цвести будут до самой осени – нужно всего 50 гр. такой подкормки
Лилии в мае только этого и ждут – выпустят фонтан бутонов: цвести будут до самой осени – нужно всего 50 гр. такой подкормки

Опубликовано: 6 мая 2026 21:06
Автор:
Ксения Сафрыгина
 Проверено редакцией
Как добиться пышного цветения лилий

Лилии пользуются большой популярностью среди садоводов. Их изящное цветение является предметом гордости многих дачников. Однако для достижения обильного цветения лилий требуется адекватное и своевременное внесение удобрений.

Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по уходу за растениями. По словам эксперта, подкормку лилий следует начинать в мае, когда высота растений достигает 20 см. В этот период почва достаточно прогрета, и растение получает необходимое количество тепла. Именно тогда цветок особенно нуждается в азоте, который является ключевым элементом, ответственным за формирование качественных бутонов.

Среди азотных удобрений оптимальным выбором для лилий является мочевина. Для того, чтобы обеспечить растение необходимыми питательными веществами, необходимо развести 50 граммов удобрения в ведре воды, после чего внести по одному литру раствора под каждый куст. Такую процедуру подкормки следует повторять с интервалом в две недели.

Соблюдение этих несложных правил позволит в скором времени наслаждаться изящными и красивыми лилиями.

Ранее мы рассказали, чем заменить ловчий пояс при борьбе с муравьями на даче.

