Лук-севок не уйдет в стрелку: вот что нужно сделать перед посадкой — совет опытного садовода

В преддверии начала сезона посадки лука-севка, важным аспектом является правильная подготовка посадочного материала. Несоблюдение условий хранения может привести к преждевременному стрелкованию значительной части урожая. Опытный садовод Виктория Радзевская предлагает эффективные методы предотвращения данного явления.
По словам специалиста, за 2 недели до предполагаемой посадки, необходимо провести прогревание севка. Для этого посадочный материал равномерно распределяется на противне и размещается вблизи источника тепла, такого как батарея или печь, обеспечивая температуру в диапазоне +25…+27 градусов Цельсия.
За двое суток до посадки севок рекомендуется замочить в 1% солевом растворе, после чего тщательно промыть и просушить. Данные мероприятия способствуют минимизации риска стрелкования лука в летний период.
«Можно посадить лук только тогда, когда почва прогреется до температуры 15 градусов на глубине 10 см. Температура воздуха при этом должна быть +15…+22 градуса тепла», — советует огородница.
