Лук-севок не уйдет в стрелку: вот что нужно сделать перед посадкой — совет опытного садовода
Лук-севок не уйдет в стрелку: вот что нужно сделать перед посадкой — совет опытного садовода

Опубликовано: 6 мая 2026 19:15
Автор:
Ксения Сафрыгина
 Проверено редакцией
Правильная предпосадочная подготовка севка

В преддверии начала сезона посадки лука-севка, важным аспектом является правильная подготовка посадочного материала. Несоблюдение условий хранения может привести к преждевременному стрелкованию значительной части урожая. Опытный садовод Виктория Радзевская предлагает эффективные методы предотвращения данного явления.

По словам специалиста, за 2 недели до предполагаемой посадки, необходимо провести прогревание севка. Для этого посадочный материал равномерно распределяется на противне и размещается вблизи источника тепла, такого как батарея или печь, обеспечивая температуру в диапазоне +25…+27 градусов Цельсия.

За двое суток до посадки севок рекомендуется замочить в 1% солевом растворе, после чего тщательно промыть и просушить. Данные мероприятия способствуют минимизации риска стрелкования лука в летний период.

«Можно посадить лук только тогда, когда почва прогреется до температуры 15 градусов на глубине 10 см. Температура воздуха при этом должна быть +15…+22 градуса тепла», — советует огородница.

Ранее мы рассказали, чем подкормить чеснок весной.

