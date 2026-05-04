Чеснок будет «добрым»: подкормите в мае его этим аптечным средством — луковицы вызреют размером с голову пионера

Чеснок на приусадебных участках вырашивают многие огородники. И чаще всего высаживают уже осенью, чтобы уже в июле получить урожай крупных и сочных луковиц.
В мае озимый чеснок особенно нуждается в подкормках, поскольку именно они стимулируют активный рост луковиц. Качество первого внесения удобрений напрямую влияет на будущий урожай.
Агроном Ксения Давыдова рекомендует использовать азотные удобрения в мае. Азот способствует развитию луковиц и улучшает их вкусовые характеристики.
Для первой подкормки оптимально подходит раствор нашатырного спирта. Для его приготовления следует смешать 40 миллилитров нашатырного спирта с 10 литрами воды. Полученным раствором необходимо полить растения из расчета один литр на квадратный метр посадок.
В результате вы не только добьетесь отличного урожая, но и улучшите вкусовые качества чеснока – зубчики будут сочными и совсем не злыми.
