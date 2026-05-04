Шестое место и билет домой после «Зенита»: ЦСКА уволил тренера, не дожидаясь конца сезона

В московском ЦСКА официально закончилась «швейцарская эпоха». После обидного поражения от петербургского «Зенита» руководство клуба решило: пора что-то менять.
Главный тренер Фабио Челестини собирает чемоданы и покидает «ВЭБ Арену».
Ушли по-хорошему
Об увольнении объявили сразу после матча 28-го тура РПЛ. Это значит, что громкого скандала и судов за неустойку, скорее всего, не будет. Вместе с Челестини из клуба уходит и весь его «десант» из пяти иностранных помощников.
Временно рулить командой будет Дмитрий Игдисамов. Его задача сейчас — просто довести сезон до конца без новых потрясений.
Последняя капля
Матч с «Зенитом» в прошлую субботу стал точкой невозврата. Армейцы проиграли со счетом 1:3. И дело даже не в одном проигрыше. Команда не может победить уже пять матчей подряд.
Для клуба с амбициями ЦСКА — это катастрофа. Сейчас «красно-синие» болтаются на шестом месте. До призовой тройки не хватает пяти очков, а до конца чемпионата осталось всего ничего. Шансы на медали тают на глазах.
Что происходит в таблице?
Пока ЦСКА ищет нового тренера, на вершине РПЛ творится настоящая жара. «Зенит», обыграв москвичей, на короткое время почувствовал себя лидером.
Но радость была недолгой: «Краснодар» в своем матче вырвал победу и снова подвинул питерцев на второе место.