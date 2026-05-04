4 ст. л. на 1 кв. метр – и мертвая земля станет черноземом: эти два компонента сотворят настоящее чудо

Агроном Ксения Давыдова поделилась методикой повышения плодородия почвы, основанной на использовании исключительно натуральных компонентов.
В качестве одного из ключевых элементов выступают дафнии – микроскопические ракообразные, обитающие в естественных водоемах или реках с умеренным течением. Они также известны как "водяные блохи".
Вторым компонентом является горчичный жмых, который эффективно применяется как органическое удобрение, инсектицид и профилактическое средство против заболеваний растений. Важно отметить, что применение жмыха не рекомендуется для культур семейства крестоцветных, таких как рапс, горчица, капуста или руккола. Жмых способствует улучшению структуры почвы, её разрыхлению и общему оздоровлению.
Для приготовления смеси необходимо соединить горчичный жмых и сухие дафнии в пропорции 1:1. Рекомендуемая норма внесения составляет 4-5 столовых ложек на один квадратный метр. Это средство очень эффективно для картофеля, огурцов и томатов, при этом на одно растение достаточно одной столовой ложки.
В результате плодородие грунта повысится, а урожай порадует дачников.
