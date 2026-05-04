Городовой / Полезное / 4 ст. л. на 1 кв. метр – и мертвая земля станет черноземом: эти два компонента сотворят настоящее чудо
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вы забудете об обычном маринованном луке: к шашлыку теперь готовлю этот хрустящий вариант Полезное
Яблочные дольки и капля сливок: как превратить весенние сморчки и строчки в гастрономический изыск Город
Удача, перемены или отдых: а что достанется в мае вам? Гороскоп для каждого знака Зодиака на последний месяц весны Полезное
Ловушка стабильности: почему каждый десятый петербуржец жалеет о смене профессии Город
Агроном назвал сорта редиса, которые можно сажать всё лето: корнеплоды сочные и вкусные — никаких стрелок и горечи Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

4 ст. л. на 1 кв. метр – и мертвая земля станет черноземом: эти два компонента сотворят настоящее чудо

Опубликовано: 4 мая 2026 11:04
Автор:
Ксения Сафрыгина
 Проверено редакцией
4 ст. л. на 1 кв. метр – и мертвая земля станет черноземом: эти два компонента сотворят настоящее чудо
4 ст. л. на 1 кв. метр – и мертвая земля станет черноземом: эти два компонента сотворят настоящее чудо
Городовой ру
Два компонента для повышения плодородия почвы

Агроном Ксения Давыдова поделилась методикой повышения плодородия почвы, основанной на использовании исключительно натуральных компонентов.

В качестве одного из ключевых элементов выступают дафнии – микроскопические ракообразные, обитающие в естественных водоемах или реках с умеренным течением. Они также известны как "водяные блохи".

Вторым компонентом является горчичный жмых, который эффективно применяется как органическое удобрение, инсектицид и профилактическое средство против заболеваний растений. Важно отметить, что применение жмыха не рекомендуется для культур семейства крестоцветных, таких как рапс, горчица, капуста или руккола. Жмых способствует улучшению структуры почвы, её разрыхлению и общему оздоровлению.

Для приготовления смеси необходимо соединить горчичный жмых и сухие дафнии в пропорции 1:1. Рекомендуемая норма внесения составляет 4-5 столовых ложек на один квадратный метр. Это средство очень эффективно для картофеля, огурцов и томатов, при этом на одно растение достаточно одной столовой ложки.

В результате плодородие грунта повысится, а урожай порадует дачников.

Ранее мы рассказали, как вырастить огурцы по белорусскому методу.

Полезное