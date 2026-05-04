Стеклянные пузырьки, открытки-обереги и щит от наводнений: «Ленфильм» изучает историю спасения Петербурга

На киностудии «Ленфильм» сейчас кипит работа. Пока одни снимают масштабное кино о том, как город спасается от «большой воды», другие открывают выставки о людях, которые спасали жизни в самые тяжелые годы.
Дамба: 15 лет спокойного сна
О петербургском наводнении писали классики, его боялись цари, а сегодня мы его почти не замечаем. Почему? Потому что нас защищает дамба.
Режиссер Юлия Макарова начала съемки документального фильма «Город на грани. История Петербургской дамбы», сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
О чем будет кино:
- Борьба со стихией. За всю историю Петербург топило более 300 раз. В фильме покажут, каким беззащитным был город до появления защиты.
- Грандиозная стройка. Дамба — это не просто стена. Это 25 километров сложнейших инженерных сооружений. Ее строили долго, с перерывами и спорами, но в итоге проект стал уникальным для всего мира.
- Цифры впечатляют. Всего за 15 лет работы дамба предотвратила 38 серьезных наводнений. Если бы не она, вода уже не раз стояла бы в метро и подвалах Эрмитажа.
Кстати: Многие забывают, что дамба — это еще и часть Кольцевой автодороги (КАД). Под судоходным каналом проложен тоннель на глубине 28 метров — это почти высота десятиэтажного дома!
«Солдаты милосердия»: выставка о надежде
Параллельно со съемками в павильонах «Ленфильма» открылась очень трогательная выставка. Она посвящена военным медикам — тем, кто вытаскивал бойцов с того света под пулями.
Что там можно увидеть:
- Символы веры. Главная часть коллекции — старые почтовые открытки времен Первой и Второй мировых войн. На них часто рисовали медсестер. Для солдата в окопе такая открытка была не просто бумагой, а обещанием: «Если тебя ранят, тебя обязательно спасут».
- Мир кино. На выставке выставили настоящий реквизит из советских фильмов «Блокада» и «Сто солдат и две девушки».
- Эффект присутствия. Организаторы воссоздали полевую операционную. Старые капельницы, стеклянные баночки, пузырьки с лекарствами — всё выглядит так, будто хирург только что вышел из палатки.