Стеклянные пузырьки, открытки-обереги и щит от наводнений: «Ленфильм» изучает историю спасения Петербурга

Опубликовано: 4 мая 2026 10:54
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Фильм расскажет о петербургской дамбе. 

На киностудии «Ленфильм» сейчас кипит работа. Пока одни снимают масштабное кино о том, как город спасается от «большой воды», другие открывают выставки о людях, которые спасали жизни в самые тяжелые годы.

Дамба: 15 лет спокойного сна

О петербургском наводнении писали классики, его боялись цари, а сегодня мы его почти не замечаем. Почему? Потому что нас защищает дамба.

Режиссер Юлия Макарова начала съемки документального фильма «Город на грани. История Петербургской дамбы», сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

О чем будет кино:

  • Борьба со стихией. За всю историю Петербург топило более 300 раз. В фильме покажут, каким беззащитным был город до появления защиты.
  • Грандиозная стройка. Дамба — это не просто стена. Это 25 километров сложнейших инженерных сооружений. Ее строили долго, с перерывами и спорами, но в итоге проект стал уникальным для всего мира.
  • Цифры впечатляют. Всего за 15 лет работы дамба предотвратила 38 серьезных наводнений. Если бы не она, вода уже не раз стояла бы в метро и подвалах Эрмитажа.

Кстати: Многие забывают, что дамба — это еще и часть Кольцевой автодороги (КАД). Под судоходным каналом проложен тоннель на глубине 28 метров — это почти высота десятиэтажного дома!

«Солдаты милосердия»: выставка о надежде

Параллельно со съемками в павильонах «Ленфильма» открылась очень трогательная выставка. Она посвящена военным медикам — тем, кто вытаскивал бойцов с того света под пулями.

Что там можно увидеть:

  • Символы веры. Главная часть коллекции — старые почтовые открытки времен Первой и Второй мировых войн. На них часто рисовали медсестер. Для солдата в окопе такая открытка была не просто бумагой, а обещанием: «Если тебя ранят, тебя обязательно спасут».
  • Мир кино. На выставке выставили настоящий реквизит из советских фильмов «Блокада» и «Сто солдат и две девушки».
  • Эффект присутствия. Организаторы воссоздали полевую операционную. Старые капельницы, стеклянные баночки, пузырьки с лекарствами — всё выглядит так, будто хирург только что вышел из палатки.
