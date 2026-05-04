Городовой / Город / Петербургские 125 тысяч и битва за вакансии: почему найти работу в Северной столице всё сложнее
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вы забудете об обычном маринованном луке: к шашлыку теперь готовлю этот хрустящий вариант Полезное
Яблочные дольки и капля сливок: как превратить весенние сморчки и строчки в гастрономический изыск Город
Удача, перемены или отдых: а что достанется в мае вам? Гороскоп для каждого знака Зодиака на последний месяц весны Полезное
Ловушка стабильности: почему каждый десятый петербуржец жалеет о смене профессии Город
Агроном назвал сорта редиса, которые можно сажать всё лето: корнеплоды сочные и вкусные — никаких стрелок и горечи Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Петербургские 125 тысяч и битва за вакансии: почему найти работу в Северной столице всё сложнее

Опубликовано: 4 мая 2026 09:56
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Петербургские 125 тысяч и битва за вакансии: почему найти работу в Северной столице всё сложнее
Петербургские 125 тысяч и битва за вакансии: почему найти работу в Северной столице всё сложнее
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Самые высокие зарплаты были зафиксированы на Чукотке.

Санкт-Петербург взял новую планку. В феврале средняя зарплата в городе превысила 125 тысяч рублей. Но Северная столица — не самый богатый регион, сообщают РИА Новости.

В лидерах традиционно север и столица:

  • Чукотка: 208,5 тыс. руб.
  • Москва: 198,4 тыс. руб.
  • Магадан и Ямал: около 180 тыс. руб.

Всего в России осталось 14 регионов, где средний доход официально перевалил за «сотку». А в среднем по стране люди получают 103,9 тысячи рублей. Это на 15% больше, чем в прошлом году.

Важное уточнение: что это за деньги?

Когда мы видим цифру в 100 тысяч, важно помнить две вещи:

  1. Это «грязные» деньги. Сумма указана до вычета подоходного налога (13%). То есть на руки человек получает меньше.
  2. Среднее арифметическое. Здесь считают всех: и директора крупного банка, и кассира в магазине. Если сложить их доходы и поделить пополам, получится красивая цифра.

Конкуренция: 13 человек на место

Несмотря на высокие зарплаты, рынок труда начинает «остывать». По прогнозам экспертов, к началу 2026 года конкуренция среди соискателей вырастет почти в два раза.

Если три года назад на одну вакансию претендовали 7 человек, то скоро их будет 13–15. Работодатели стали более капризными. Теперь они диктуют условия, а не соискатели. Особенно это касается офисных сотрудников и менеджеров.

Золотые руки: кого не хватает?

Единственная сфера, где всё наоборот — это рабочие специальности. Сварщики, токари, водители грузовиков и строители сейчас в огромном дефиците.

Почему так вышло:

  • Престиж. Долгое время все хотели быть блогерами и айтишниками. Работать руками стало «не модно».
  • Старение кадров. Мастера старой закалки уходят на пенсию, а смены им нет.
  • Гособоронзаказ. Заводы работают в три смены, и им постоянно нужны люди.

Именно поэтому «синие воротнички» сейчас могут зарабатывать больше, чем руководители отделов в офисах. Дефицит кадров в этой среде никуда не денется, так что если вы умеете работать руками — без денег не останетесь.

Город