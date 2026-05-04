Петербургские 125 тысяч и битва за вакансии: почему найти работу в Северной столице всё сложнее

Санкт-Петербург взял новую планку. В феврале средняя зарплата в городе превысила 125 тысяч рублей. Но Северная столица — не самый богатый регион, сообщают РИА Новости.
В лидерах традиционно север и столица:
- Чукотка: 208,5 тыс. руб.
- Москва: 198,4 тыс. руб.
- Магадан и Ямал: около 180 тыс. руб.
Всего в России осталось 14 регионов, где средний доход официально перевалил за «сотку». А в среднем по стране люди получают 103,9 тысячи рублей. Это на 15% больше, чем в прошлом году.
Важное уточнение: что это за деньги?
Когда мы видим цифру в 100 тысяч, важно помнить две вещи:
- Это «грязные» деньги. Сумма указана до вычета подоходного налога (13%). То есть на руки человек получает меньше.
- Среднее арифметическое. Здесь считают всех: и директора крупного банка, и кассира в магазине. Если сложить их доходы и поделить пополам, получится красивая цифра.
Конкуренция: 13 человек на место
Несмотря на высокие зарплаты, рынок труда начинает «остывать». По прогнозам экспертов, к началу 2026 года конкуренция среди соискателей вырастет почти в два раза.
Если три года назад на одну вакансию претендовали 7 человек, то скоро их будет 13–15. Работодатели стали более капризными. Теперь они диктуют условия, а не соискатели. Особенно это касается офисных сотрудников и менеджеров.
Золотые руки: кого не хватает?
Единственная сфера, где всё наоборот — это рабочие специальности. Сварщики, токари, водители грузовиков и строители сейчас в огромном дефиците.
Почему так вышло:
- Престиж. Долгое время все хотели быть блогерами и айтишниками. Работать руками стало «не модно».
- Старение кадров. Мастера старой закалки уходят на пенсию, а смены им нет.
- Гособоронзаказ. Заводы работают в три смены, и им постоянно нужны люди.
Именно поэтому «синие воротнички» сейчас могут зарабатывать больше, чем руководители отделов в офисах. Дефицит кадров в этой среде никуда не денется, так что если вы умеете работать руками — без денег не останетесь.