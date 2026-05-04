Манты больше не готовлю — вычитал рецепт узбекского рулета Ханум: на Востоке за ним стоят очереди
Манты больше не готовлю — вычитал рецепт узбекского рулета Ханум: на Востоке за ним стоят очереди

Опубликовано: 4 мая 2026 06:05
 Проверено редакцией
На восточных рынках за этим блюдом выстраиваются очереди — и не просто так.

Ханум — это сочный, ароматный рулет на пару с мясной начинкой, который буквально тает во рту. Рецептом блюда поделился автор Дзен-канала "Готовить может каждый".

Ингредиенты:

  • мука — 600 г,

  • тёплая вода — 300 мл,

  • соль — 1 ч. л.,

  • фарш — 200-300 г,

  • картофель — 3 шт.,

  • лук — 2 шт.,

  • зелень — по желанию,

  • кумин, перец, соль — по вкусу

Приготовление

Сначала замешиваю тесто: соединяю муку, тёплую воду и соль. Быстро вымешиваю до гладкости, скатываю в шар и оставляю под плёнкой на 20-30 минут.

Готовлю начинку. Мясо мелко нарезаю или прокручиваю через мясорубку. Добавляю натёртый лук и картофель (можно натереть или нарезать тонкой соломкой). Всыпаю специи, соль, вливаю немного масла и тщательно перемешиваю руками до однородности.

Тесто раскатываю в тонкий пласт на присыпанном мукой или смазанном маслом столе. Равномерно распределяю начинку и сворачиваю плотным рулетом, хорошо защипывая края, чтобы сок остался внутри.

В пароварке довожу воду до кипения, выкладываю рулет, накрываю крышкой и готовлю 20-25 минут.

Примерное время приготовления: 1 час

