Манты больше не готовлю — вычитал рецепт узбекского рулета Ханум: на Востоке за ним стоят очереди

Ханум — это сочный, ароматный рулет на пару с мясной начинкой, который буквально тает во рту. Рецептом блюда поделился автор Дзен-канала "Готовить может каждый".
Ингредиенты:
-
мука — 600 г,
-
тёплая вода — 300 мл,
-
соль — 1 ч. л.,
-
фарш — 200-300 г,
-
картофель — 3 шт.,
-
лук — 2 шт.,
-
зелень — по желанию,
-
кумин, перец, соль — по вкусу
Приготовление
Сначала замешиваю тесто: соединяю муку, тёплую воду и соль. Быстро вымешиваю до гладкости, скатываю в шар и оставляю под плёнкой на 20-30 минут.
Готовлю начинку. Мясо мелко нарезаю или прокручиваю через мясорубку. Добавляю натёртый лук и картофель (можно натереть или нарезать тонкой соломкой). Всыпаю специи, соль, вливаю немного масла и тщательно перемешиваю руками до однородности.
Тесто раскатываю в тонкий пласт на присыпанном мукой или смазанном маслом столе. Равномерно распределяю начинку и сворачиваю плотным рулетом, хорошо защипывая края, чтобы сок остался внутри.
В пароварке довожу воду до кипения, выкладываю рулет, накрываю крышкой и готовлю 20-25 минут.
Примерное время приготовления: 1 час
