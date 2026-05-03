Закрытый российский поселок, где с XVII века живут потомки новгородцев - как добраться, чем уникален

Российский поселок, до которого сложно добраться в любое время года

На территории России есть поселок, в котором до сих пор живут потомки новгородцев. Автор канала "Путешествия со смыслом" смог посетить его, хоть это было не так уж и просто. Речь идет о населенном пункте Русское Устье.

Подробнее о поселке

Русское Устье является изолированным поселком в Аллаиховском улусе Якутии на 71° северной широты. Он был основан в XVII веке потомками новгородцев. Добраться сюда - это целый подвиг. В летнее время попасть в поселок можно только по воде, но нужно учесть сложный характер реки Индигирки. Зимой появляется шанс доехать до Русского Устья на машине по льду, но следует знать, что зимний маршрут является одним из самых опасных в Якутии.

Температура зимой может достигать -50 градусов, поэтому перед поездкой понадобится максимальная подготовка. Потребуется не только теплая одежда, еда и питье, но и исправный автомобиль, дополнительное топливо, инструменты. Не каждый водитель справляется с таким испытанием.

Особенность местных жителей

Сильная отдаленность от всего мира помогла жителям Русского Устья сохранить свой быт, идентичность, иметь свои традиции и особенности. Именно этим они отличаются от других россиян. Местные называют себя "индигирщиками".

"В них смешалась гены новгородских переселенцев и северных коренных народов (казаки брали в жены юкагирок и эвенок). Их предки пришли сюда еще при Иване Грозном, спасаясь от опричнины, или чуть позже, уходя от церковных реформ Никона", - сообщает источник.

Пока на территории Российской империи менялись указы, правила и привычки, в Русском Устье продолжали жить именно так, как привыкли предки.

Языковой феномен

Местные жители говорят на русском языке, но он сильно отличается от того, к которому мы привыкли. Их речь сохранила те лексические черты, которые были установлены еще в XVI-XVII веках. Здесь не получится услышать иностранных заимствований.

Как здесь живут люди

Быт местных жителей весьма суров для обычного россиянина. Тут нет центральной канализации, воды, ведь брать ее приходится только из рек. Сюда завозят продукты, но цены слишком высоки для многих, из-за чего люди рассчитывают только на себя. Собирают дары тундры, ловят рыбу и т.д.

К туристам тут относятся настороженно, поэтому потребуется время на установление контакта. Путешественнику настолько понравился поселок, что он не хотел оттуда уезжать. Блогер пообещал, что обязательно сюда вернется.

Читайте также на портале "Городовой":

Что можно купить в Беларуси на 50 рублей.

Какой российский курорт дешевле Сочи и красивее Швейцарии.

Российский город, в котором смешалась архитектура Италии и Бельгии.