Советский салат с сайрой – готов через 5 минут: с вареной картошкой – просто объедение

Блюда времен СССР отличались особым вкусом, поскольку в них было что‑то домашнее и уютное. Например, салат с сайрой когда‑то готовили и на праздники, и просто к ужину.
Он покорял простотой и гармонией ингредиентов, поэтому полюбился многим. Обязательно попробуйте приготовить его для своей семьи! Рецептом поделился кулинарный блогер на канале "Розовый баклажан".
Ингредиенты:
- сайра консервированная - 250 г;
- лук красный - 50 г;
- яйца - 3 шт.;
- свежий огурец - 2 шт.;
- петрушка - 1/2 пучка;
- майонез, соль, перец - по вкусу.
Способ приготовления
Сайру слегка измельчаем вилкой, чтобы получились небольшие кусочки, и перекладываем в салатник. Лук нарезаем тонкими полукольцами, огурцы - четвертинками. Мельчить не нужно, лучше сохранить крупную нарезку, чтобы ингредиенты не терялись.
Вареные яйца и свежую петрушку также режем крупно. Все ингредиенты добавляем в салатник к рыбе, заправляем майонезом, солим, перчим и перемешиваем. Подаем обязательно с вареной картошечкой. Приятного аппетита!
