Городовой / Полезное / Советский салат с сайрой – готов через 5 минут: с вареной картошкой – просто объедение
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Манты больше не готовлю — вычитал рецепт узбекского рулета Ханум: на Востоке за ним стоят очереди Полезное
Как отдохнуть в Ярославле летом - скучать точно не придется: "столица Золотого кольца" влюбит в себя каждого Полезное
За 2 дня до высадки огурцов – обязательно: всего 3 шага – и рассада будет крепче оловянных солдатиков Полезное
Закрытый российский поселок, где с XVII века живут потомки новгородцев - как добраться, чем уникален Полезное
Почему раньше заборы стояли 100 лет, а теперь трухлявые через 5 лет? Вспоминаем хитрости предков Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Советский салат с сайрой – готов через 5 минут: с вареной картошкой – просто объедение

Опубликовано: 3 мая 2026 17:45
 Проверено редакцией
Советский салат с сайрой – готов через 5 минут: с вареной картошкой – просто объедение
Советский салат с сайрой – готов через 5 минут: с вареной картошкой – просто объедение
Городовой ру
Рецепт советского салата с сайрой

Блюда времен СССР отличались особым вкусом, поскольку в них было что‑то домашнее и уютное. Например, салат с сайрой когда‑то готовили и на праздники, и просто к ужину.

Он покорял простотой и гармонией ингредиентов, поэтому полюбился многим. Обязательно попробуйте приготовить его для своей семьи! Рецептом поделился кулинарный блогер на канале "Розовый баклажан".

Ингредиенты:

  • сайра консервированная - 250 г;
  • лук красный - 50 г;
  • яйца - 3 шт.;
  • свежий огурец - 2 шт.;
  • петрушка - 1/2 пучка;
  • майонез, соль, перец - по вкусу.

Способ приготовления

Сайру слегка измельчаем вилкой, чтобы получились небольшие кусочки, и перекладываем в салатник. Лук нарезаем тонкими полукольцами, огурцы - четвертинками. Мельчить не нужно, лучше сохранить крупную нарезку, чтобы ингредиенты не терялись.

Вареные яйца и свежую петрушку также режем крупно. Все ингредиенты добавляем в салатник к рыбе, заправляем майонезом, солим, перчим и перемешиваем. Подаем обязательно с вареной картошечкой. Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить закуску "Праздничный лес".

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью