Кидаю котлеты с картошкой в пергамент — и получаю ароматную вкуснятину: без жира и грязной посуды

Котлеты с картошкой запекаются прямо в пергаменте порционно: без сковороды, без лишнего масла и без брызг по всей кухне. Рецептом ужина поделился автор Дзен-канала "Домашние рецепты. Кулинарные истории и легенды".
Ингредиенты:
-
фарш (свинина + говядина) — 400 г,
-
белый хлеб (мякиш) — 80-100 г,
-
лук — 1 шт.,
-
соль — по вкусу,
-
смесь перцев — по вкусу,
-
картофель — 600-700 г.
Приготовление
Сначала готовлю фарш. Замачиваю хлеб в воде на пару минут, слегка отжимаю. Лук натираю на мелкой тёрке. Всё смешиваю с фаршем, добавляю соль и перец, тщательно перемешиваю. Формирую 4 плоские котлеты — так они лучше пропекаются и дают больше сока.
Картошку очищаю и нарезаю средними кусочками. Посыпаю солью и перцем, перемешиваю.
На лист пергамента выкладываю порцию картошки, сверху — котлету. Заворачиваю, скручивая края, как конфету. Повторяю с остальными порциями.
Выкладываю свёртки на противень и отправляю в разогретую до 200°C духовку на 40 минут. За 10 минут до готовности можно слегка раскрыть пергамент, чтобы котлеты подрумянились.
Через 40 минут внутри каждого свёртка — ароматный сок, которым пропитывается картошка. Подавать можно прямо в пергаменте — выглядит необычно и очень аппетитно.
Примерное время приготовления: 1 час
Ранее мы писали о том, как приготовить вкусный азиатский салат без майонеза.