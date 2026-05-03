Городовой / Полезное / Кидаю котлеты с картошкой в пергамент — и получаю ароматную вкуснятину: без жира и грязной посуды
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Манты больше не готовлю — вычитал рецепт узбекского рулета Ханум: на Востоке за ним стоят очереди Полезное
Как отдохнуть в Ярославле летом - скучать точно не придется: "столица Золотого кольца" влюбит в себя каждого Полезное
За 2 дня до высадки огурцов – обязательно: всего 3 шага – и рассада будет крепче оловянных солдатиков Полезное
Закрытый российский поселок, где с XVII века живут потомки новгородцев - как добраться, чем уникален Полезное
Почему раньше заборы стояли 100 лет, а теперь трухлявые через 5 лет? Вспоминаем хитрости предков Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Кидаю котлеты с картошкой в пергамент — и получаю ароматную вкуснятину: без жира и грязной посуды

Опубликовано: 3 мая 2026 17:37
 Проверено редакцией
Кидаю котлеты с картошкой в пергамент — и получаю ароматную вкуснятину: без жира и грязной посуды
Кидаю котлеты с картошкой в пергамент — и получаю ароматную вкуснятину: без жира и грязной посуды
Городовой ру
Полноценный ужин на четверых без лишней суеты и горы посуды.

Котлеты с картошкой запекаются прямо в пергаменте порционно: без сковороды, без лишнего масла и без брызг по всей кухне. Рецептом ужина поделился автор Дзен-канала "Домашние рецепты. Кулинарные истории и легенды".

Ингредиенты:

  • фарш (свинина + говядина) — 400 г,

  • белый хлеб (мякиш) — 80-100 г,

  • лук — 1 шт.,

  • соль — по вкусу,

  • смесь перцев — по вкусу,

  • картофель — 600-700 г.

Приготовление

Сначала готовлю фарш. Замачиваю хлеб в воде на пару минут, слегка отжимаю. Лук натираю на мелкой тёрке. Всё смешиваю с фаршем, добавляю соль и перец, тщательно перемешиваю. Формирую 4 плоские котлеты — так они лучше пропекаются и дают больше сока.

Картошку очищаю и нарезаю средними кусочками. Посыпаю солью и перцем, перемешиваю.

На лист пергамента выкладываю порцию картошки, сверху — котлету. Заворачиваю, скручивая края, как конфету. Повторяю с остальными порциями.

Выкладываю свёртки на противень и отправляю в разогретую до 200°C духовку на 40 минут. За 10 минут до готовности можно слегка раскрыть пергамент, чтобы котлеты подрумянились.

Через 40 минут внутри каждого свёртка — ароматный сок, которым пропитывается картошка. Подавать можно прямо в пергаменте — выглядит необычно и очень аппетитно.

Примерное время приготовления: 1 час

Ранее мы писали о том, как приготовить вкусный азиатский салат без майонеза.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью