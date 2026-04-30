Вкусный азиатский салат без майонеза: лёгкий и быстрый — покорил с первой вилки

Опубликовано: 30 апреля 2026 17:37
 Проверено редакцией
Вкусный азиатский салат без майонеза: лёгкий и быстрый — покорил с первой вилки
Вкусный азиатский салат без майонеза: лёгкий и быстрый — покорил с первой вилки
Сочные овощи, ароматная заправка и лёгкая острота.

Я готовлю этот салат, когда хочется чего-то свежего, лёгкого, но при этом с насыщенным вкусом. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Совет да еда".

Ингредиенты:

  • фунчоза — 100 г,

  • огурец — 80 г,

  • сладкий перец — 70 г,

  • морковь — 50 г,

  • чеснок — 2 зубчика,

  • растительное масло — 3 ст. л.,

  • соевый соус — 1 ст. л.,

  • уксус — 1 ч. л.,

  • сахар — 1 ч. л.,

  • молотый кориандр — 1/3 ч. л.,

  • острый перец — 1/4 ч. л.,

  • чёрный перец — по вкусу, соль — по вкусу.

Приготовление

Сначала я готовлю заправку: в миске смешиваю измельчённый чеснок, сахар и специи. Добавляю уксус, растительное масло и соевый соус, всё хорошо перемешиваю — аромат получается невероятный.

Фунчозу заливаю кипятком и оставляю на 10 минут. Затем откидываю на дуршлаг, промываю холодной водой и даю стечь лишней жидкости.

Вкусный азиатский салат без майонеза: лёгкий и быстрый — покорил с первой вилки - image 1
Вкусный азиатский салат без майонеза: лёгкий и быстрый — покорил с первой вилки - image 1

Морковь натираю тонкой соломкой, слегка солю и немного мну руками, чтобы она стала мягче. Огурец тоже нарезаю соломкой, сладкий перец — тонкими полосками. Фунчозу разрезаю ножницами и добавляю к овощам.

Вливаю заправку, аккуратно перемешиваю и пробую на вкус — при необходимости добавляю соль или остроту. Отправляю салат в холодильник минимум на 2 часа — за это время он пропитывается и становится ещё вкуснее.

Перед подачей можно добавить свежую зелень.

Примерное время приготовления: 30 минут + 2 часа на настаивание

Александр Асташкин
