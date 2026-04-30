Вкусный азиатский салат без майонеза: лёгкий и быстрый — покорил с первой вилки

Я готовлю этот салат, когда хочется чего-то свежего, лёгкого, но при этом с насыщенным вкусом. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Совет да еда".
Ингредиенты:
-
фунчоза — 100 г,
-
огурец — 80 г,
-
сладкий перец — 70 г,
-
морковь — 50 г,
-
чеснок — 2 зубчика,
-
растительное масло — 3 ст. л.,
-
соевый соус — 1 ст. л.,
-
уксус — 1 ч. л.,
-
сахар — 1 ч. л.,
-
молотый кориандр — 1/3 ч. л.,
-
острый перец — 1/4 ч. л.,
-
чёрный перец — по вкусу, соль — по вкусу.
Приготовление
Сначала я готовлю заправку: в миске смешиваю измельчённый чеснок, сахар и специи. Добавляю уксус, растительное масло и соевый соус, всё хорошо перемешиваю — аромат получается невероятный.
Фунчозу заливаю кипятком и оставляю на 10 минут. Затем откидываю на дуршлаг, промываю холодной водой и даю стечь лишней жидкости.
Морковь натираю тонкой соломкой, слегка солю и немного мну руками, чтобы она стала мягче. Огурец тоже нарезаю соломкой, сладкий перец — тонкими полосками. Фунчозу разрезаю ножницами и добавляю к овощам.
Вливаю заправку, аккуратно перемешиваю и пробую на вкус — при необходимости добавляю соль или остроту. Отправляю салат в холодильник минимум на 2 часа — за это время он пропитывается и становится ещё вкуснее.
Перед подачей можно добавить свежую зелень.
Примерное время приготовления: 30 минут + 2 часа на настаивание
