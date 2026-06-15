Китайский драник, который затмил картошку: сытнее мяса и проще омлета — вкус на миллион

Плотная, ароматная картофельная лепёшка с мясной начинкой, которую хочется готовить снова и снова. Рецепт действительно из категории проще не придумать.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Правильно, готовим".
Ингредиенты:
- картофель — 300 г,
- лук — 300 г,
- яйцо — 3 шт.,
- варёно-копчёный окорок (ветчина/грудинка) — 100 г,
- мука — 30 г,
- крахмал — 30 г,
- соевый соус — 30 мл,
- соус терияки — 20 г,
- чеснок сушёный — пол ч. л.,
- кориандр молотый — пол ч. л.,
- красный острый перец — по вкусу,
- тмин — щепотка.
Приготовление
Сначала я нарезаю картофель, лук и варёно-копчёный окорок тонкой соломкой. Картофель заливаю холодной водой и оставляю на 20 минут, чтобы убрать лишний крахмал, затем хорошо обсушиваю.
Яйца взбиваю со специями и солью до однородности. Добавляю муку и крахмал, снова перемешиваю, чтобы не было комков.
В глубокой миске соединяю картофель, лук и окорок. Заливаю яичной смесью, добавляю соевый соус и терияки, тщательно перемешиваю, чтобы масса стала равномерной.
Разогреваю сковороду с маслом и выкладываю всю массу, разравниваю лопаткой в толстую лепёшку.
Жарю на слабом огне под крышкой 12 минут с одной стороны, затем аккуратно переворачиваю и готовлю ещё 8-10 минут до румяной корочки.
Готовый драник перекладываю на тарелку и посыпаю свежей зеленью.
Примерное время приготовления: 40 минут
Личный опыт
Если добавить сверху немного тёртого сыра в самом конце и дать ему расплавиться под крышкой — получается ещё более насыщенный вариант, от которого сложно оторваться.
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