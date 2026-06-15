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Китайский драник, который затмил картошку: сытнее мяса и проще омлета — вкус на миллион

Опубликовано: 15 июня 2026 12:31
 Проверено редакцией
Китайский драник, который затмил картошку: сытнее мяса и проще омлета — вкус на миллион
Китайский драник, который затмил картошку: сытнее мяса и проще омлета — вкус на миллион
Городовой ру
Уже давно не готовлю обычные драники.

Плотная, ароматная картофельная лепёшка с мясной начинкой, которую хочется готовить снова и снова. Рецепт действительно из категории проще не придумать.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Правильно, готовим".

Ингредиенты:

  • картофель — 300 г,
  • лук — 300 г,
  • яйцо — 3 шт.,
  • варёно-копчёный окорок (ветчина/грудинка) — 100 г,
  • мука — 30 г,
  • крахмал — 30 г,
  • соевый соус — 30 мл,
  • соус терияки — 20 г,
  • чеснок сушёный — пол ч. л.,
  • кориандр молотый — пол ч. л.,
  • красный острый перец — по вкусу,
  • тмин — щепотка.

Приготовление

Сначала я нарезаю картофель, лук и варёно-копчёный окорок тонкой соломкой. Картофель заливаю холодной водой и оставляю на 20 минут, чтобы убрать лишний крахмал, затем хорошо обсушиваю.

Яйца взбиваю со специями и солью до однородности. Добавляю муку и крахмал, снова перемешиваю, чтобы не было комков.

Китайский драник, который затмил картошку: сытнее мяса и проще омлета — вкус на миллион - image 1
Китайский драник, который затмил картошку: сытнее мяса и проще омлета — вкус на миллион - image 1

В глубокой миске соединяю картофель, лук и окорок. Заливаю яичной смесью, добавляю соевый соус и терияки, тщательно перемешиваю, чтобы масса стала равномерной.

Разогреваю сковороду с маслом и выкладываю всю массу, разравниваю лопаткой в толстую лепёшку.

Жарю на слабом огне под крышкой 12 минут с одной стороны, затем аккуратно переворачиваю и готовлю ещё 8-10 минут до румяной корочки.

Готовый драник перекладываю на тарелку и посыпаю свежей зеленью.

Примерное время приготовления: 40 минут

Личный опыт

Если добавить сверху немного тёртого сыра в самом конце и дать ему расплавиться под крышкой — получается ещё более насыщенный вариант, от которого сложно оторваться.

Ранее мы писали о том, как приготовить хрустящие пирожки из лаваша.

Автор:
Александр Асташкин
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