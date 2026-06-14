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Намного проще беляшей и чебуреков: бюджетный рецепт, который покоряет с первого кусочка

Опубликовано: 14 июня 2026 12:31
 Проверено редакцией
Намного проще беляшей и чебуреков: бюджетный рецепт, который покоряет с первого кусочка
Намного проще беляшей и чебуреков: бюджетный рецепт, который покоряет с первого кусочка
Городовой ру
Когда нет желания возиться с тестом, этот рецепт выручает.

Хрустящий лаваш легко заменяет традиционное тесто, а начинка из курицы и картофеля получается настолько сочной и вкусной, что такие пирожки исчезают со стола буквально за считаные минуты.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".

Ингредиенты:

  • лаваш — 300 г,
  • куриные окорочка — 900 г,
  • картофель — 500 г,
  • сметана — 1 ст. л.,
  • чеснок — 1 зубчик,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный перец — по вкусу,
  • сыр — по желанию.

Приготовление

Куриные окорочка выкладываю в кастрюлю, добавляю соль и лавровый лист, заливаю горячей водой и ставлю вариться.

Намного проще беляшей и чебуреков: бюджетный рецепт, который покоряет с первого кусочка - image 1
Намного проще беляшей и чебуреков: бюджетный рецепт, который покоряет с первого кусочка - image 1

После закипания уменьшаю огонь до среднего и готовлю около 40 минут, не закрывая кастрюлю плотно крышкой.

Пока варится курица, отвариваю картофель до готовности. Готовое мясо снимаю с костей и нарезаю небольшими кусочками. Картофель нарезаю кубиками и соединяю с курицей.

Добавляю чёрный перец, пропущенный через пресс чеснок и ложку сметаны. Тщательно перемешиваю. Начинка готова.

Лаваш нарезаю прямоугольниками удобного размера. На один край каждого кусочка выкладываю начинку. Яйцо слегка взбиваю вилкой и смазываю края лаваша.

Накрываю начинку второй половиной лаваша и хорошо прижимаю края. Противень слегка смазываю маслом и выкладываю заготовки.

Сверху смазываю их сметаной. При желании посыпаю тёртым сыром для аппетитной корочки.

Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут до золотистого цвета.

Примерное время приготовления: 1 час

Личный опыт

Начинку я меняю — иногда вместо курицы добавляю рыбу. Она отлично сочетается со сметанным соусом.

Ранее мы писали о том, как приготовить сырные гренки на завтрак.

Автор:
Александр Асташкин
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