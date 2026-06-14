Намного проще беляшей и чебуреков: бюджетный рецепт, который покоряет с первого кусочка

Хрустящий лаваш легко заменяет традиционное тесто, а начинка из курицы и картофеля получается настолько сочной и вкусной, что такие пирожки исчезают со стола буквально за считаные минуты.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".
Ингредиенты:
- лаваш — 300 г,
- куриные окорочка — 900 г,
- картофель — 500 г,
- сметана — 1 ст. л.,
- чеснок — 1 зубчик,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу,
- сыр — по желанию.
Приготовление
Куриные окорочка выкладываю в кастрюлю, добавляю соль и лавровый лист, заливаю горячей водой и ставлю вариться.
После закипания уменьшаю огонь до среднего и готовлю около 40 минут, не закрывая кастрюлю плотно крышкой.
Пока варится курица, отвариваю картофель до готовности. Готовое мясо снимаю с костей и нарезаю небольшими кусочками. Картофель нарезаю кубиками и соединяю с курицей.
Добавляю чёрный перец, пропущенный через пресс чеснок и ложку сметаны. Тщательно перемешиваю. Начинка готова.
Лаваш нарезаю прямоугольниками удобного размера. На один край каждого кусочка выкладываю начинку. Яйцо слегка взбиваю вилкой и смазываю края лаваша.
Накрываю начинку второй половиной лаваша и хорошо прижимаю края. Противень слегка смазываю маслом и выкладываю заготовки.
Сверху смазываю их сметаной. При желании посыпаю тёртым сыром для аппетитной корочки.
Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут до золотистого цвета.
Примерное время приготовления: 1 час
Личный опыт
Начинку я меняю — иногда вместо курицы добавляю рыбу. Она отлично сочетается со сметанным соусом.
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