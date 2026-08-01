Курорты «отдыхают» в прямом смысле: эксперт рассказал, что происходит с сезоном отпусков

Как меняется турпоток, сколько теперь стоит отпуск и на что стоит ориентироваться при планировании поездки

Летний отдых в России в 2026 году складывается непросто: спрос на внутренние направления просел, а ситуация на отдельных курортах сильно различается. По словам экспертов, на динамику влияют и внешние факторы, и состояние инфраструктуры.

Где сейчас сложнее с отдыхом

Вот основные тенденции сезона:

Крым: бронирования упали на 60–70 %, гостиницы при загрузке 30–40 % становятся нерентабельными, остро стоит вопрос возврата авансов туристам;

бронирования упали на 60–70 %, гостиницы при загрузке 30–40 % становятся нерентабельными, остро стоит вопрос возврата авансов туристам; Анапа: после прошлогоднего спада показывает рост на 20–25 % относительно 2025 года, но до уровня 2024 года ещё не дотянула;

после прошлогоднего спада показывает рост на 20–25 % относительно 2025 года, но до уровня 2024 года ещё не дотянула; Сочи и «Сириус»: недобор туристов — примерно на 10 % и 25 % соответственно;

недобор туристов — примерно на 10 % и 25 % соответственно; северные направления (Карелия, Соловки, Мурманская область): ситуация стабильнее, Мурманск дополнительно привлекает туристов из Индии и Китая;

ситуация стабильнее, Мурманск дополнительно привлекает туристов из Индии и Китая; автотуризм: испытывает трудности из‑за проблем с топливом, хотя в ряде регионов поток уже стабилизировался.

Сколько стоит отдых и почему цены почти не растут

Средняя стоимость гостиничного номера за год выросла менее чем на 2 % — на фоне падения спроса отели сдерживают цены. Семья из трёх человек тратит на размещение примерно 60–70 тысяч рублей, а с учётом дороги — 80–120 тысяч. При этом продолжительность отдыха сократилась: в среднем люди планируют поездку на 8 дней.

Вывод

Внутренний туризм в 2026 году балансирует: где‑то поток восстанавливается, а где‑то — резко падает. Ключевая проблема отрасли — нехватка развитой инфраструктуры, без которой сложно конкурировать с зарубежными направлениями.

При этом отдых всё чаще воспринимают не как роскошь, а как необходимость для восстановления сил, отмечает источник.

Личный опыт

В прошлом году выбирала между Крымом и Анапой — в итоге остановилась на Анапе из‑за более понятных перспектив. Поездка вышла примерно на 90 тысяч с дорогой — чуть дороже, чем раньше, но без резких скачков цен. Увидела, как много строят и обновляют в прибрежных районах: чувствуется, что ставку делают на долгосрочное развитие.

Ранее «Городовой» рассказывал о бытовых привычках русских людей, которые больше всего поражают иностранцев.