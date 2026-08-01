Всего три недели на шедевр: разглядываем подлинный блеск империи на картине Фридриха Баризьена

Посмотреть исторический шедевр =можно по обычному билету в Екатерининский дворец.

В Екатерининском дворце произошло событие, которое легко пропустить в суматохе, но которое точно стоит вашего внимания.

Там открылась выставка одного-единственного экспоната под названием «В лазури и золоте». Главный герой — старинная картина, которая на короткое время покинула свое привычное место.

В чем уникальность картины?

Речь идет о полотне художника Фридриха Баризьена. Если говорить просто, то это самый точный «фотоснимок» Большого Царскосельского дворца, сделанный почти 270 лет назад.

Художник запечатлел резиденцию именно такой, какой ее видела императрица Елизавета Петровна. В те времена дворец только-только достроили.

На картине еще нет тех переделок, которые позже внесет Екатерина Великая. Это чистый, первоначальный замысел великого архитектора Растрелли: безумная роскошь, золото и тот самый яркий лазурный цвет фасадов.

Редкий шанс для туриста

Обычно эта картина «скромничает». Она висит в Малой Белой столовой — это часть постоянной экспозиции, но там ее часто проходят мимо.

Теперь же полотно перенесли в самое сердце дворца — в Большой зал Золотой анфилады.

Там его подсветили и выставили так, чтобы каждый мог рассмотреть мельчайшие детали: от золоченых куполов дворцовой церкви до фигурок людей в костюмах той эпохи.

Немного истории (чего нет в путеводителях)

Почему выставка называется «В лазури и золоте»? Дело в том, что при Елизавете Петровне на позолоту внешних украшений дворца ушло более 100 килограммов чистого золота.

Баризьен был одним из немногих, кто успел запечатлеть это сияние в первозданном виде. Позже, из-за сурового климата, позолоту на фасадах заменили на охру, и только в наше время реставраторы вернули дворцу его «небесный» облик, который мы видим на картине.

Как попасть и сколько стоит

Хорошая новость: никаких специальных и дорогих билетов покупать не нужно. Выставка одного экспоната уже включена в стоимость обычного билета в Екатерининский дворец.

Важно: выставка продлится всего три недели — до 17 августа, сообщили в пресс-службе ГМЗ «Царское Село».

Если планировали прогулку в Пушкин, сейчас — самый подходящий момент, чтобы увидеть дворец в двух измерениях сразу: в реальности и на холсте XVIII века.

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