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20 голубей, 5 змей и одна неясыть: изнанка «живодерского конвейера» в самом центре Петербурга

Опубликовано: 1 августа 2026 12:33
 Проверено редакцией
20 голубей, 5 змей и одна неясыть: изнанка «живодерского конвейера» в самом центре Петербурга
20 голубей, 5 змей и одна неясыть: изнанка «живодерского конвейера» в самом центре Петербурга
Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look
Ленинградский зоопарк призывает не спонсировать уличных фотогрофов с животными.

Гуляя по центру Петербурга, вы наверняка видели их: яркие попугаи, сонные совы или крошечные обезьянки в смешных костюмах.

Фотографы настойчиво предлагают «сделать снимок на память». Кажется, что это мило и безобидно. Но на самом деле за каждой такой фотографией стоит жестокий конвейер.

Что происходит «за кадром»

Ленинградский зоопарк бьет тревогу. За последние два года вместе с инспекторами они спасли десятки животных: от породистых голубей до редких обезьян. Состояние спасенных зверей ужасает.

Животные проводят на жаре весь день. Их почти не кормят и не поят, чтобы они меньше ходили в туалет и вели себя тихо.

Для спокойствия «артистов» часто накачивают успокоительными. Итог всегда один: крайнее истощение, тяжелейший стресс и букет болезней.

Кого забирают из ада

Среди тех, кого удалось вырвать из рук нелегалов:

  • Детеныши макак (яванской и резуса).
  • Огромные попугаи ара и какаду.
  • Пять змей и около 20 декоративных голубей.
  • Птенец серой неясыти — это редкая сова из Красной книги.

Почему штрафы не работают?

Полиция проводит рейды, изымает животных и выписывает штрафы. Но для коммерсантов это лишь мелкие расходы.

Обезьянка или сова «отбивают» свою стоимость за несколько удачных выходных. Как только у фотографа конфискуют одного зверя, он просто покупает нового.

Для них это не питомцы, а расходный материал, который легко заменить.

Жестокая математика

Этот бизнес живет только потому, что люди продолжают платить. Пока туристы отдают 500 или 1000 рублей за «фото с обезьянкой», животные будут страдать и умирать на улицах города.

Часто такие фотографы работают без каких-либо ветеринарных справок. Дикое животное может быть переносчиком опасных болезней, включая бешенство или сальмонеллез.

Один укус или царапина — и «памятное фото» превратится в поход по врачам.

Как это остановить

Сотрудники зоопарка говорят прямо: единственный способ закрыть этот бизнес — лишить его денег.

Что может сделать каждый:

  1. Просто пройти мимо. Не трогайте, не гладьте и не фотографируйте животных.
  2. Не платите ни рубля. Ваше сочувствие («куплю фото, чтобы покормить бедняжку») только спонсирует покупку следующей жертвы.
  3. Расскажите друзьям. Многие люди просто не задумываются о том, что происходит с этими животными после рабочего дня.

Ваш отказ от фото сегодня — это чья-то спасенная жизнь завтра. Петербург — город культуры, и живодерству в нем не место.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Ленинградский зоопарк призывает не делать фото у своих ворот.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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