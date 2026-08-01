Беру вафли и фарш — и получаю хрустящие, сочные ленивые чебуреки за 15 минут, пальчики оближешь

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Готовлю из лаваша за 10 минут рулетики, чебуреки и даже чипсы — подборка рецептов

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Проколола яйца и закопала в огороде: на следующий год обомлела от урожая – даже навоз справляется хуже

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