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Беру вафли и фарш — и получаю хрустящие, сочные ленивые чебуреки за 15 минут, пальчики оближешь

Опубликовано: 1 августа 2026 12:31
 Проверено редакцией
Беру вафли и фарш — и получаю хрустящие, сочные ленивые чебуреки за 15 минут, пальчики оближешь
Беру вафли и фарш — и получаю хрустящие, сочные ленивые чебуреки за 15 минут, пальчики оближешь
Legion-Media
Вафельные коржи и фарш — два ингредиента, которые превращаются в хрустящие чебуреки за 10 минут. Без замеса теста, без раскатки. 

Настоящие чебуреки — это вкусно, но хлопотно: замесить тесто, раскатать, слепить, обжарить. Не всегда есть время на это. Но есть способ получить тот же сочный вкус без лишней возни. Вместо теста используют обычные вафельные коржи — и получаются ленивые чебуреки, которые готовятся в два счёта, пишет автор блога "Шеф Влад".

Что понадобится

Фарш — 300 г (можно любой: свинина, говядина или смесь), готовые вафельные коржи (без начинки) — 2 шт., яйца — 2 шт., соль и перец по вкусу.

Как готовить

Фарш солят и перчат, равномерно распределяют по поверхности вафельных коржей. Сверху накрывают вторым коржом. Получившийся «сэндвич» обмакивают в взбитое яйцо и обжаривают на разогретой сковороде с маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Готовые чебуреки нарезают на порционные кусочки.

Почему это удобно

Тесто для чебуреков требует времени и навыка. Здесь же — никакой возни с мукой и раскаткой. Вафли дают хрустящую корочку, а фарш остаётся сочным. Блюдо готовится за 10–15 минут и подходит для быстрого ужина или перекуса.

Личный опыт автора

Когда я впервые попробовала этот рецепт, я сомневалась, что вафли подойдут для чебуреков. Но результат превзошёл ожидания: хрустящая корочка, сочная начинка — и никакой возни с тестом. Теперь часто готовлю их, когда нужно быстро накормить семью.

Вывод

Ленивые чебуреки из вафельных коржей — это простой, быстрый и вкусный вариант классического блюда. Минимум ингредиентов, максимум удовольствия. Подходит для занятых дней, когда хочется вкусно поесть без лишних хлопот.

Ранее мы рассказывали, как приготовить кабачковую «Юрчу» на зиму.

Автор:
Евгения Сухова
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