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Земляника в августе: маленькие детали большой посадки культуры в конце лета

Опубликовано: 1 августа 2026 11:27
 Проверено редакцией
Земляника в августе: маленькие детали большой посадки культуры в конце лета
Земляника в августе: маленькие детали большой посадки культуры в конце лета
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
Эксперт рассказал про тонкости посадки ягоды. 

Практическое руководство для тех, кто хочет на следующий год собирать ведрами сочную землянику "Городовому" дала агроном-ученый, педагог курсов по садоводству Ольга Миронова.

Многие тянут до октября, но это ошибка. Сажайте землянику в августе или в первой декаде сентября. Растению нужно время, чтобы «зацепиться» за землю.

Именно сейчас закладываются почки, из которых весной вырастут ягоды. Посадите сейчас — попробуете первый урожай уже следующим летом.

Помните: обычные сорта живут на одном месте 4–5 лет, а ремонтантные (те, что плодоносят всё лето) — всего 2–3 года. Потом ягода мельчает, и грядку надо обновлять.

"Это не огородная культура, и грядку необходимо ей подготовить на всё время, пока она будет расти. В целом она растёт на слабокислых почвах, ближе к нейтральным.

Но поскольку культура достаточно прожорливая, даёт большой урожай и долго растёт на одном месте, грядку надо хорошо подготовить, а обязательно внести в неё органику", - говорит эксперт.

Готовим «вкусную» почву

Грядку нужно готовить заранее:

  1. Уберите сорняки. Пырей и осот — главные враги. Если их оставить, они «задушат» кусты.
  2. Добавьте органику. На один квадратный метр высыпьте ведро компоста или перегноя.
  3. Хитрый прием с сидератами. Если до посадки еще есть пара недель, посейте на грядке горчицу. Она подлечит землю и разрыхлит её. Потом просто заделайте её в почву.
  4. Сделайте почву легкой. Если земля тяжелая (глина), добавьте ведро песка. Земляника любит дышать.

Чем подкормить при посадке?

В конце лета азот (для роста ботвы) землянике не нужен. Нам важны фосфор и калий — они отвечают за корни и зимовку.

"Нам надо использовать какое-то фосфорно-калийное удобрение, то есть стакан золы, или стакан рыбной или костной муки, или суперфосфат и сульфат калия.

Или ягодное удобрение специально для ягод, они обычно идут с пониженным содержанием азота", - говорит Ольга Миронова.

Главный секрет — «сердечко»

Когда сажаете кустик, следите за его центром (точкой роста). В народе его называют «сердечком».

  • Если засыпать его землей — куст сгниет.
  • Если задрать слишком высоко — корни высохнут и замерзнут зимой. «Сердечко» должно быть строго на уровне почвы.

Выбираем сорта: создаем конвейер

Не сажайте только один сорт. Сделайте «ягодный конвейер»:

"То есть можно на одну грядку посадить не один сорт, а разные. Можно создать конвейер земляники, то есть начать её кушать очень рано и до самой зимы.

Потому что есть ремонтантные сорта, которые позволяют её кушать во второй половине лета. 

Также есть там земляничка мелкоплодная, которая тоже всё лето даёт нам ягоду. Есть зимклубника: интересные, вкусные, ароматные ягоды.

Поэтому, когда выбираете сорта, старайтесь выбирать, чтобы сорта были и ранние, и средние спелые, и поздние спелые, а также ремонтантные", - говорит эксперт.

Как сажать: рядами или ковром?

Если рассады много, сажайте рядами (через 30 см). Так удобнее собирать ягоду и обрезать лишние усы.

Если кустиков мало, можно посадить пореже и дать усам заполнить всё пространство (ковровый метод). Урожая будет много, но ягода со временем может стать чуть мельче.

"Выкапываем лунку, располагаем аккуратно корешочки, подливаем воду и засыпаем. Уплотняем. И после высадки землянику стоит замульчировать.

Земляника вообще растёт на мульче очень хорошо. Но под зиму её имеет смысл мульчировать скошенной травой, измельчённой древесиной.

А вот уже весной, после того как почва оттает и прогреется, имеет смысл её мульчировать сеном и соломой.

Лучше соломой. Потому что с английского переводится земляника как соломенная ягода. Тогда ягода меньше гниёт", - советует агроном.

Совет на будущее: Если хотите минимум хлопот, застелите грядку черным агроволокном и сажайте прямо в прорези. Забудете про сорняки и лишние усы навсегда!

Ранее «Городовой» рассказывал, как превратить пустые грядки в "пух" с помощью горчицы и овса.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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