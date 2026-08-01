Синоптики обновили прогноз: погода страны на выходных

На юге и в центре Европейской России сохранится солнечная и жаркая погода до +36°, в то время как Северо-Запад и Урал накроют циклоны с дождями и похолоданием. В Сибири и на Дальнем Востоке ожидаются ливни и грозы при температуре до +31°.

На юге страны прямо сейчас в свои права вступает антициклон. Он принёс ясное небо и сухой воздух — дожди обойдут стороной почти все регионы, разве что в горах может громыхнуть короткая гроза. Температура пойдёт вразнос: в Причерноморье воздух прогреется до +36, а в низовьях Волги и Дона — до +33. Море не отстаёт: у кавказского побережья вода уже +27, у крымских берегов — +25. Настоящее лето, которое так ждали, рассказывают специалисты Центра погоды "Фобос".

Поволжье и Центр: солнце и тепло без осадков

В Среднем Поволжье солнце тоже будет в фаворе. Дожди возможны лишь местами в субботу, а к воскресенью воздух прогреется до +30. Центральную Россию защитит очаг высокого давления — облака не пройдут, солнце будет греть по-летнему. В воскресенье местами возможны короткие грозы, но они не испортят общего тёплого фона: днём +25...+30.

Северо-Запад и Урал: дожди и прохлада

На Северо-Западе — отдельная история. Холодный фронт принёс с собой ливни и грозы, как будто решил напомнить, что лето не вечно. Днём выше +25 уже не поднимется, а на Крайнем Севере — только +18, прямо как осень. А на Урале, где недавно задыхались от жары, теперь задувает холодным циклоном: температура упала до +19...+24, и дожди зарядили надолго. Природа просто решила поменяться местами.

Сибирь и Дальний Восток: влажно и тепло

Южная Сибирь на выходных превратится в настоящие субтропики: душно, влажно, то и дело гремят грозы, а столбики термометров не спешат опускаться — до +31. На Дальнем Востоке погоду диктуют фронты. Приамурье и Приморье снова под дождём, а на побережье Японского моря воздух свежее — всего +24, тогда как вглубь материка уже +30. Лето разное, но везде своё.

В Москве и Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге выходные обещают быть нервными: дождь то начнётся, то закончится, местами с грозой и порывами ветра. Термометры покажут +21...+24. Москва же купается в солнце — до +30, никаких осадков, и это, возможно, последние по-настоящему летние дни. Ловите момент, пока жара не ушла.

Вывод

Лето в России продолжает ставить рекорды по контрастам. На юге и в центре — настоящее пекло: солнце, сухость и до +36. А вот Северо-Запад и Урал попали под диктатуру циклонов — дожди, прохлада и серое небо. Сибирь и Дальний Восток живут в режиме влажного тропика: тепло, душно, то и дело гремят грозы. Так что у каждого региона своя погодная песня.

Ранее мы рассказывали, что в Европейскую Россию возвращается лето.