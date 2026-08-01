Музыка над водой: В Петербурге снова пройдет фестиваль «Ленинградские мосты»

Петербург в середине августа — это всегда красиво, а в этом году будет еще и очень мелодично.

С 14 по 16 августа в центре города пройдет традиционный фестиваль «Ленинградские мосты», сообщает Культура Петербурга.

Это то самое время, когда переправы превращаются в музыкальные подмостки, а набережные — в зрительные залы под открытым небом.

Где ловить музыку?

Главная фишка фестиваля — выступления прямо на мостах. В этом году музыканты обживут три пешеходных моста в самом сердце города:

Мучной мост;

Банковский мост (тот самый, с крылатыми грифонами);

(тот самый, с крылатыми грифонами); Мало-Конюшенный мост.

Если хочется чего-то более масштабного, загляните в Петропавловскую крепость. На Кронверкской куртине поставят большую сцену для громких вечерних концертов.

Споемте, друзья: старт 12 августа

Для тех, кому невтерпеж, праздник начнется чуть раньше. 12 августа на набережной Лейтенанта Шмидта пройдет необычный флешмоб от «Нескучного хора».

Это не просто концерт, который нужно слушать стоя в сторонке. Здесь каждый может стать артистом. Приходите, подпевайте и почувствуйте себя частью огромного городского оркестра.

Никаких кастингов — только желание и хорошее настроение.

Что в этом особенного?

«Ленинградские мосты» — это не про пафос и дорогущие билеты. Это про атмосферу Петербурга. Представьте: сумерки, вода, подсвеченные мосты и живой звук.

Обычно здесь выступают независимые группы, играющие инди, поп, джаз и фанк.

Почему стоит сходить:

Это бесплатно. Музыка доступна каждому прохожему. Это уникально. Артисты стоят на мосту, а вы слушаете их с берега — такой акустики нет ни в одном клубе. Это красиво. Идеальный шанс сделать атмосферные фото и видео для соцсетей.

Памятка для прогулки

Просто запоминайте даты: 14–16 августа — основные дни, а 12 августа — «разминка» с хором.

Берите удобную обувь, зовите друзей и надейтесь на хорошую питерскую погоду. Даже если пойдет дождь, музыка на мостах того стоит.

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