Теперь мои кухонные полотенца всегда чистые: показываю простой японский метод — ни пятен, ни желтизны

Новости по теме

Замочила раз в год в "волшебном" растворе – и кухонные полотенца белее снега на Эльбрусе: всю грязь и жир как ливнем смоет

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Кухонные полотенца белее, чем после химчистки - ни жира, ни пятен: вот что нужно сделать, "вековой" текстиль станет новым

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Для чего на полотенце брызгать лак для волос, а одежду натирать хлебным мякишем: необычные бытовые секреты

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Хотела подклеить обои, а за шкафом — чёрные пятна: зачистила, и стена снова белоснежная и гладкая

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От желтого пятна до QR-кода: где в Петербурге искать правильные арбузы

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