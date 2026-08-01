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«Хапама»: армянское лакомство из тыквы – так вкусно, что можно язык проглотить

Опубликовано: 1 августа 2026 06:07
 Проверено редакцией
«Хапама»: армянское лакомство из тыквы – так вкусно, что можно язык проглотить
«Хапама»: армянское лакомство из тыквы – так вкусно, что можно язык проглотить
Городовой ру
Блюдо национальной кухни

«Хапама» представляет собой традиционное блюдо, в основе которого тыква, дополненная разнообразными сухофруктами, медом, орехами, специями и рисом. Это блюдо обладает богатой историей, тесно переплетенной с армянскими традициями и кулинарным наследием. Традиционно его приготовление приходилось на осенний период, когда урожай тыквы достигал своего пика.

Ингредиенты:

  • тыква — 1 шт.;
  • рис круглозерный — 300 гр.;
  • мед — 4 ст. ложки;
  • курага — 4 ст. ложки;
  • чернослив — 4 ст. ложки;
  • изюм — 4 ст. ложки;
  • масло сливочное или растительное — 1 ст. ложка.

Процесс приготовления

Аккуратно срежьте верхнюю часть тыквы, удалите семена и волокнистую мякоть.

Тщательно промойте сухофрукты и нарежьте их средними кубиками. Промойте рис и отварите до готовности.

В сотейнике необходимо растопить масло и обжаривать сухофрукты в течение приблизительно 5 минут, после чего добавить рис. Совместное тушение следует продолжить еще 7 минут.

Полученную смесь поместите в тыкву, полейте медом, накройте крышкой и запекайте в духовом шкафу при температуре 180 градусов Цельсия около 40 минут.

Ранее мы рассказали, как приготовить деруны из тыквы.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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