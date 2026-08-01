«Хапама»: армянское лакомство из тыквы – так вкусно, что можно язык проглотить

«Хапама» представляет собой традиционное блюдо, в основе которого тыква, дополненная разнообразными сухофруктами, медом, орехами, специями и рисом. Это блюдо обладает богатой историей, тесно переплетенной с армянскими традициями и кулинарным наследием. Традиционно его приготовление приходилось на осенний период, когда урожай тыквы достигал своего пика.
Ингредиенты:
- тыква — 1 шт.;
- рис круглозерный — 300 гр.;
- мед — 4 ст. ложки;
- курага — 4 ст. ложки;
- чернослив — 4 ст. ложки;
- изюм — 4 ст. ложки;
- масло сливочное или растительное — 1 ст. ложка.
Процесс приготовления
Аккуратно срежьте верхнюю часть тыквы, удалите семена и волокнистую мякоть.
Тщательно промойте сухофрукты и нарежьте их средними кубиками. Промойте рис и отварите до готовности.
В сотейнике необходимо растопить масло и обжаривать сухофрукты в течение приблизительно 5 минут, после чего добавить рис. Совместное тушение следует продолжить еще 7 минут.
Полученную смесь поместите в тыкву, полейте медом, накройте крышкой и запекайте в духовом шкафу при температуре 180 градусов Цельсия около 40 минут.
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