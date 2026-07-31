С этим рецептом ваш урожай тыквы точно не пропадет: семья будет просить готовить деруны на завтрак, обед и ужин

Название «деруны» этимологически связано с глаголом «драть», который означал «толочь» или «месить». Деруны возникли на территории Беларуси в глубокой древности. Приготовление дерунов осуществлялось в дровяных печах или на открытом огне. Мы рекомендуем приготовить блюдо из тыквы.
Ингредиенты:
- тыква — 500 гр;
- соль — 5 гр;
- черный перец — по вкусу;
- яйца — 2 шт;
- чеснок — 2 зубчика;
- мука — 100 гр.
Процесс приготовления
1. Тыкву очистить от кожуры, удалить волокнистую часть и семена. Натрите ее на мелкой терке.
2. Далее добавьте соль, перец, яйца, измельченный чеснок. Введите муку и тщательно перемешайте до получения однородной консистенции.
3. Налейте масло на сковороду. Выкладывайте тесто ложкой и обжаривайте с обеих сторон до образования золотистой корочки. Готовое блюдо рекомендуется подавать со сметаной.
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