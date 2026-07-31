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С этим рецептом ваш урожай тыквы точно не пропадет: семья будет просить готовить деруны на завтрак, обед и ужин

Опубликовано: 31 июля 2026 06:07
 Проверено редакцией
С этим рецептом ваш урожай тыквы точно не пропадет: семья будет просить готовить деруны на завтрак, обед и ужин
С этим рецептом ваш урожай тыквы точно не пропадет: семья будет просить готовить деруны на завтрак, обед и ужин
Городовой ру
Вкусное блюдо из тыквы

Название «деруны» этимологически связано с глаголом «драть», который означал «толочь» или «месить». Деруны возникли на территории Беларуси в глубокой древности. Приготовление дерунов осуществлялось в дровяных печах или на открытом огне. Мы рекомендуем приготовить блюдо из тыквы.

Ингредиенты:

  • тыква — 500 гр;
  • соль — 5 гр;
  • черный перец — по вкусу;
  • яйца — 2 шт;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • мука — 100 гр.

Процесс приготовления

1. Тыкву очистить от кожуры, удалить волокнистую часть и семена. Натрите ее на мелкой терке.

2. Далее добавьте соль, перец, яйца, измельченный чеснок. Введите муку и тщательно перемешайте до получения однородной консистенции.

3. Налейте масло на сковороду. Выкладывайте тесто ложкой и обжаривайте с обеих сторон до образования золотистой корочки. Готовое блюдо рекомендуется подавать со сметаной.

Ранее мы рассказали, как приготовить кабачки по-еврейски.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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