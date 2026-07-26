Кабачки по-еврейски: простое, но очень вкусное блюдо – национальный рецепт

Летний период отличается обилием свежих овощей, среди которых кабачки занимают особое место благодаря своей универсальности и доступности.
Предлагаем вашему вниманию рецепт закуски «Кабачки по-еврейски», позволяющий прикоснуться к традициям национальной кухни.
Ингредиенты:
- Кабачки — 2 шт;
- Лук репчатый — 1 шт;
- Морковь — 1 шт;
- Помидоры — 2 шт;
- Масло растительное — 30 мл;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Соль — 2 гр;
- Перец черный молотый — по вкусу;
- Зелень — пучок.
Процесс приготовления:
Кабачки необходимо вымыть, нарезать кубиками и посолить, после чего выложить на сковороду и готовить на медленном огне в течение 5 минут. Лук, измельченный чеснок, томаты и морковь нарезать кубиками и добавить к кабачкам.
Заправьте овощи маслом, приправьте перцем и тушите в течение 30 минут. Блюдо охладить, после чего украсить измельченной зеленью.
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