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Кабачки по-еврейски: простое, но очень вкусное блюдо – национальный рецепт

Опубликовано: 26 июля 2026 06:07
 Проверено редакцией
Кабачки по-еврейски: простое, но очень вкусное блюдо – национальный рецепт
Кабачки по-еврейски: простое, но очень вкусное блюдо – национальный рецепт
Городовой ру
Рецепт популярной закуски

Летний период отличается обилием свежих овощей, среди которых кабачки занимают особое место благодаря своей универсальности и доступности.

Предлагаем вашему вниманию рецепт закуски «Кабачки по-еврейски», позволяющий прикоснуться к традициям национальной кухни.

Ингредиенты:

  • Кабачки — 2 шт;
  • Лук репчатый — 1 шт;
  • Морковь — 1 шт;
  • Помидоры — 2 шт;
  • Масло растительное — 30 мл;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Соль — 2 гр;
  • Перец черный молотый — по вкусу;
  • Зелень — пучок.

Процесс приготовления:

Кабачки необходимо вымыть, нарезать кубиками и посолить, после чего выложить на сковороду и готовить на медленном огне в течение 5 минут. Лук, измельченный чеснок, томаты и морковь нарезать кубиками и добавить к кабачкам.

Заправьте овощи маслом, приправьте перцем и тушите в течение 30 минут. Блюдо охладить, после чего украсить измельченной зеленью.

Ранее мы рассказали, как приготовить пельмени в сливочном соусе.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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