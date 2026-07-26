Кабачки по-еврейски: простое, но очень вкусное блюдо – национальный рецепт

Новости по теме

Рецепт салата из помидоров - в составе нет ничего лишнего: захочется есть целыми тазиками

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От груздей не отличить: консервированные кабачки по специальному рецепту — можно ум отъесть

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Об этом рецепте из кабачков знают лишь избранные: понравится даже тем, кто их не любит — готовятся проще простого

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Кабачки в сырном кляре: простой рецепт на скорую руку – это блюдо никогда не надоест

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Всего 1 кг кабачков — и получается закуска, из-за которой все забывают про салаты

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