Зола для свеклы в июле — как бензин для машины: корнеплоды крупные, плотные, сладкие

В середине лета свекла перестаёт гнать зелень и берётся за главное — наливает корнеплоды. Именно сейчас решается, какими они будут: крупными или мелкими, сладкими или пресными, лёжкими или гнилыми. И здесь одной подкормкой не обойтись — нужен целый комплекс условий, пишет автор блога "садоёж".
Что ещё важно помимо удобрений
- Полив. Свекла считается засухоустойчивой, но при нерегулярном поливе корнеплоды мельчают или трескаются. Влага должна поступать равномерно, без длительных перерывов, особенно в жаркую погоду.
- Кислотность почвы. На кислых грунтах свекла не развивается: корнеплоды вырастают мелкими и искривлёнными, а листья краснеют. Если весной вы не проверяли pH, сейчас самое время. При повышенной кислотности почву раскисляют, иначе на хороший урожай рассчитывать не стоит.
- Болезни. Покраснение листьев может быть вызвано не только кислотностью, но и церкоспорозом — грибковым заболеванием. В этом случае на листьях появляются бурые пятна с красной каймой. Без обработки ботва увядает, и свекла остаётся без питания. На ранних стадиях помогают биофунгициды, при сильном поражении — более серьёзные препараты.
- Структура грунта. На глинистых, тяжёлых грунтах свекле трудно набирать массу. Простой способ облегчить её — рассыпать по грядке мелкий песок и пролить водой. Это улучшит аэрацию и поможет корнеплодам расти.
Подкормка для крупной и сладкой свёклы
В июле свекле жизненно необходимы калий и бор. Калий отвечает за водный баланс, накопление сахаров и плотность корнеплодов — а это напрямую влияет на лёжкость. Бор защищает от потемнений и гниения.
Самый простой и надёжный способ дать свекле всё это — зола с борной кислотой. Зола — источник калия, кальция и микроэлементов, плюс она немного снижает кислотность грунта. Готовится просто: на 10 л воды берут 1 л золы и дают настояться 1 день. Отдельно в горячей воде разводят 2 г борной кислоты, смешивают с зольным настоем и доливают до 10 л. Полученным раствором опрыскивают свеклу по листьям. Обычно одной такой подкормки в июле хватает.
Личный опыт автора
Я долго не могла понять, почему свекла растёт мелкой и невкусной, хотя поливаю регулярно. Оказалось, проблема была в кислой почве — листья краснели, а корнеплоды искривлялись. Внесла золу, добавила песок на грядки и подкормила борной кислотой. Уже через месяц свекла заметно выровнялась, стала сладкой и большой. Теперь повторяю этот набор приёмов каждый год.
Вывод
Крупная и сладкая свекла рождается не из одной подкормки — это работа комплексная. Регулярный полив, защита от болезней, контроль кислотности, улучшение структуры почвы и своевременные калий с бором — вот что даёт реальный результат.
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