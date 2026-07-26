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Не уксус и не сок лимона: вот что добавляю в свеклу при тушении – борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный

Опубликовано: 26 июля 2026 03:45
 Проверено редакцией
Не уксус и не сок лимона: вот что добавляю в свеклу при тушении – борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный
Не уксус и не сок лимона: вот что добавляю в свеклу при тушении – борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный
Городовой ру
Как приготовить борщ правильно

Каждая хозяйка мечтает о насыщенном рубиновом борще с глубоким вкусом, но привычный ингредиент часто портит всё впечатление. Уксус, который традиционно добавляют для сохранения цвета, придаёт блюду резкость и перебивает природную сладость овощей.

В результате даже самый качественный бульон кажется плоским, а ароматы чеснока и зелени теряются. Существует способ обойтись без кислоты, сохранив яркий оттенок и добившись бархатистого, сбалансированного вкуса.

Почему уксус портит борщ, и чем его заменить

Три основных недостатка уксуса в этом блюде:

  1. Резкая кислота перекрывает мягкие сладковатые ноты свеклы, которые должны быть основой вкуса.
  2. Она нивелирует ароматы других ингредиентов — чеснока, перца, лаврового листа, делая их невыразительными.
  3. При передозировке уксус оставляет неприятный химический привкус, который не спасает даже сметана.

Пошаговая техника идеального зажарки

  • Чтобы цвет борща радовал глаз, а вкус был насыщенным, следуйте этому алгоритму:
  • Свеклу натрите на тёрке, морковь — на мелкой тёрке, лук нарежьте кубиками.
  • Сначала обжарьте лук с морковью до золотистости, затем добавьте свеклу и жарьте 3–4 минуты, помешивая.
  • Введите томатную пасту, разведённую бульоном, и сахар — тушите на медленном огне 10 минут.
  • Заложите зажарку в кипящий бульон за 15 минут до готовности борща, варите до мягкости свеклы.
  • В самом конце добавьте измельчённый чеснок и зелень — выключите огонь и дайте настояться 20 минут.

Вывод

Отказ от уксуса делает борщ не только вкуснее, но и полезнее: природный сахар свеклы мягко раскрывается, а кислотность не раздражает желудок. Попробуйте карамелизовать свеклу с томатом и сахаром — и вы удивитесь, насколько глубоким и гармоничным может быть это блюдо.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова долго варила борщ с уксусом по маминому рецепту, и каждый раз муж морщился от кислинки. Однажды в гостях попробовала борщ с карамелизованной свеклой — и была поражена. Теперь готовит так всегда. Цвет — густой рубиновый, вкус — мягкий и сладковатый, без резкости.

Ранее "Городовой" рассказывал о секрете приготовления котлет.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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