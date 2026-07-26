Не уксус и не сок лимона: вот что добавляю в свеклу при тушении – борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный

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Не уксус и не сок лимона: добавляю это в свёклу — и получаю борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный

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Зола для свеклы в июле — как бензин для машины: корнеплоды крупные, плотные, сладкие

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Без корок и фанатизма: вся правда о сахаре в арбузе и коварном «мочегонном» эффекте

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3 часа в растворе уксуса и нашатыря — и конфорки как новые, без трения и царапин

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Мудрые хозяйки добавляют зубную пасту в уксус и бед не знают: решение проблем по щелчку пальцев

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