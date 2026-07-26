Денежный гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа: затронет каждый знак Зодиака - никто не останется в стороне

Гороскоп на неделю от портала "Городовой"

Портал "Городовой" опубликовал денежный гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа. Прогноз затронет каждый знак Зодиака, поэтому никто не останется без внимания.

Овны получат возможность развития в работе, что сделает их жизнь более привлекательной.

Тельцы поймут, что отделяет их от успеха, после чего начнут действовать.

Близнецам предстоит выложиться по максимуму, иначе результата не получится.

Ракам необходимо уделить время финансовому развитию, что принесёт в дальнейшем невероятную пользу.

Львы найдут способ заработать, после чего их финансовое положение резко пойдёт вверх.

Девам пора начать рисковать, а не сидеть на месте, иначе они так и останутся вдали от свои целей.

Весы получат подсказку от успешных людей, после чего жизнь наладится.

Скорпионы почувствуют вкус денег и начнут хорошо зарабатывать, из-за чего уже не вернутся к привычной жизни.

Стрельцам выпадет невероятный шанс, которым точно нужно воспользоваться.

Козерогам придется проанализировать свои траты, что позволит сделать важные выводы в вопросе распределения бюджета.

Водолеи должны избегать больших покупок, иначе они могут растратить все свои деньги.

Рыбам пора уволиться и начать заниматься тем, чем им нравится.

Ранее портал "Городовой" рассказал о любовном гороскопе на неделю с 27 июля по 2 августа.