Овнам - превосходство, Стрельцам - сюрприз: гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа - что ждет каждого

Портал "Городовой" опубликовал гороскоп, который будет действовать с 27 июля по 2 августа 2026 года. Прогноз затронет отношения каждого знака Зодиака.
Овны смогут добиться превосходства среди окружения, что заметно улучшит самооценку.
Тельцам предстоит много общаться, но любое взаимодействие с людьми принесёт пользу.
Близнецы познают благосклонность окружения, поэтому все их просьбы будут выполнены.
Раки урегулируют любые недопонимания со второй половиной, после чего отношения станут крепче.
Львам придется сделать выбор, который касается общения с друзьями, что принесёт только успех.
Дев ожидают рабочие встречи, которые окажут положительное влияние на карьеру.
Весы поймут, чего им не хватает для идеальных отношений, после чего начнут двигаться в правильном направлении.
Скорпионы встретятся с человеком, с которым смогут стать ближе, чем они думают.
Стрельцы получат сюрприз от близкого человека, что только улучшит взаимоотношения.
Козерогам пора вычеркнуть из своей жизни тех людей, которые приносят вред.
Водолеи окажутся на самой вершине в общении с другими людьми, из-за чего окружающие начнут к ним прислушиваться.
Рыбам необходимо побыть в одиночестве, что позволит сделать правильные выводы о дальнейшей жизни.
Ранее портал "Городовой" рассказал о гороскопе на август.